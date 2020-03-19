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В УПЛ назвали несколько вариантов окончания чемпионата

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Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, каким образом может завершиться чемпионат Украины.

Евгений Дикий в эфире телеканалов "Футбол" сообщил, что оставшиеся матчи УПЛ можно доиграть за полтора месяца, поэтому сезон может быть восстановлен 15 мая.

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Если же карантин не закончится до этой даты, УПЛ будет искать другие выходы завершения турнира. Среди возможных вариантов: фиксация результатов по текущей турнирной таблице или минитурнир с определением победителей.

Есть несколько вариантов: полноценное доигрывание чемпионата, минитурнир с определением победителей. Но нужно сделать так, чтобы все остались довольны и потом не обжаловали это решение в кабинетах, как уже пишут некоторые СМИ. То есть, если большинство клубов примет любое решение, другие клубы должны его уважать. Даже если дойдет до каких-либо дисциплинарных разбирательств, у людей просто не будет соответствующей правовой базы, чтобы обжаловать это решение,
– сказал Дикий.

  • Украинская ассоциация футбола решила приостановить все футбольные соревнования в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Сроки возврата украинского футбола пока неизвестны.
  • Все украинские команды ушли на карантин на неопределенный срок. На вынужденную паузу лидером УПЛ пошел "Шахтер", чей отрыв от "Зари" и "Динамо" составляет 13 очков. На последнем месте в лиге – "Карпаты".
  • В Украине осталось сыграть 9 туров чемпионата, а также матчи плей-офф за еврокубки и места в УПЛ между командами элитного дивизиона и Первой лиги. С сезона 2020/21 в УПЛ должны выступать 14 клубов.
  • Также еще предстоят матчи полуфинала Кубка Украины, а также сам финал.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Коронавирус в Украине Новости Спорта Футбол УПЛ
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