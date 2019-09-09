В Верховной Раде поздравили чемпиона Украины по автоспорту Сергея Бабака

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Сергей Бабак стал двукратным чемпионом Украины по автомобильному спорту
Сергей Бабак стал двукратным чемпионом Украины по автомобильному спорту / my.ua/persons/sergii-babak

Во время согласительного совета глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о достижениях депутата от "Слуги народа" Сергея Бабака. На днях тот стал двукратным чемпионом Украины по автомобильному спорту.

Разумков передал поздравления Бабаку, а его заявление сопровождали аплодисменты других депутатов, присутствующих на заседании.

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Я хотел бы поздравить Сергея Бабака с тем, что он стал двукратным чемпионом Украины по автомобильному спорту. Поздравляю!
– сказал глава Верховной Рады.

Сергій Бабак
Автомобиль Сергея Бабака

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Теги: Спорт Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков Новости Спорта
Источник: 24 канал
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