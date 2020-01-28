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В вертолете Коби Брайанта не было черного ящика

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Вертолет Коби Брайанта / The Mercury News

На месте авиакатастрофы вертолета Sikorsky S-76, в котором разбился легендарный баскетболист НБА Коби Брайант и еще восемь человек, среди которых его 13-летняя дочь, не выявили бортового самописца.

По словам представителя Национального совета транспортной безопасности, пилот использовал iPad, на котором были данные о проложенном маршруте, погодных условиях и другая информация, которая будет использована в ходе расследования катастрофы. Теперь его будут изучать следователи.

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Также полиция просит очевидцев предоставить фотографии погоды в районе в воскресенье утром, чтобы определить условия полета.

Что известно об авиакатастрофе и гибели Коби Брайанта?

Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас, Утром 26 января по местному времени. СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

Важно! Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

В момент трагедии на борту находились 9 человек, все погибли. Кроме Коби Брайанта и его дочери, в вертолете летели партнерша Джианны в баскетбольной команде Алисса и ее отец – вероятно, 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Кост – Джон Альтобелли. Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета.

Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76 – это был его собственный вертолет, авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался до центра Лос-Анджелеса из своего жилища в Ньюпорт-Бич, еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Расследования Катастрофа Погиб Коби Брайант Баскетбол
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