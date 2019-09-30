В "Вест Хэме" рассказали, что произойдет, когда Ярмоленко наберет свою лучшую форму

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Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Официальный сайт "Вест Хэма" проанализировал игру Андрея Ярмоленко после длительного перерыва, связанного с травмой ахилла.

Спорт 24 писал, что Ярмоленко отличился забитым голом во втором подряд поединке английской Премьер-лиги.

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Выдающийся недавний вклад Андрея Ярмоленко не должен удивлять никого, кто следил за карьерой украинца. Не делайте ошибки, наш седьмой номер – топ-игрок. Это человек, чья левая нога является одной из самых убийственных в мировом футболе, правда, болельщики "Вест Хэма" и соперники клуба с опозданием обнаруживают это.

Андрей Ярмоленко в хорошей форме, но пока не в лучшей. Когда он вернет ее, защитники Премьер-лиги должны будут волноваться,
– говорится на официальном сайте "Вест Хэма".

Всего в текущем сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 6 матчей, отметившись в них 3 забитыми мячами.

Напомним, в прошлом туре Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед", а его команда победила 2:0.

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Теги: Спорт Футбол Вест Хем Андрей Ярмоленко
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