В WADA хотят, чтобы российские спортсмены не могли выступать даже в нейтральном статусе

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Российских спортсменов хотят лишить возможности выступать даже в нейтральном статусе / prm.ua

Из-за допингового скандала комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных соревнованиях. В течение 4 лет российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, за исключением 145 атлетов, которых отстранили полностью. Впрочем, в комитете спортсменов WADA считают такое решение слишком мягким.

Там убеждены, что всем российским спортсменам стоит запретить на 4 года выступления на крупных турнирах даже в нейтральном статусе. Комитет планирует подать апелляцию на решение Агентства.

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Мы обсудим возможность подачи иска, чтобы усилить санкции. Наша аргументация в пользу полного отстранения исходит из того, что хоть четырехлетний бан и кажется достаточным наказанием, но на самом деле это слишком слабая санкция,
– заявила глава британской комиссии атлетов Виктория Аггар.

По ее словам, на первый взгляд WADA приняла сильное решение. Тем не менее большинство российских спортсменов до сих пор могут выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и других соревнованиях, но не под российским флагом.

"Кажется, что такое наказание недостаточно серьезное, если принимать во внимание нарушения", – резюмировала Виктория Аггар.

Что известно о решении WADA об отстранении России?Всемирное антидопинговое агентство отстранило на 4 года Россию от участия в Олимпиадах, Универсиадах и Чемпионате мира по футболу. Российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, без триколора и гимна России.

Последний пункт не касается 145 спортсменов, которых WADA считает "наиболее подозрительными".

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Санкции WADA против России / инфографика 24 канала

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости России Новости Спорта Олимпиада-2022 Олимпиада-2020 Чемпионат мира по футболу 2022 Допинг Допинг скандал в России Спорт
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