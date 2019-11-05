В WBO заявили, что Альварес хочет сохранить титул после яркой победы над Ковалевым

Мексиканский боксер Сауль Альварес хочет сохранить титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Об этом заявил президент организации Франциско Валькарсель.

Альварес завоевал титул в ночь на воскресенье, 3 ноября. Мексиканец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в 11-м раунде.

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Издание BoxingScene, ссылаясь на слова одного из членов команды Альвареса, после боя сообщило, что Канело вернется в средний вес. Поэтому, мексиканец вроде оставит титул WBO вакантным.

"Альварес хочет сохранить пояс WBO в полутяжелом весе", – убеждает Валькарсель, сообщают РИА Новости.

Как известно, Сауль Альварес является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и журнала The Ring в среднем весе.

Осенью Канело потерял титул IBF, поскольку не договорился о бое с украинцем Сергеем Деревянченко. Впоследствии титул в бою против Сергея выиграл казахстанец Геннадий Головкин.