В WBO заявили, что Альварес хочет сохранить титул после яркой победы над Ковалевым

22 Читати новину українською
Сауль Альварес
Сауль Альварес / twitter.com/UFC21

Мексиканский боксер Сауль Альварес хочет сохранить титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Об этом заявил президент организации Франциско Валькарсель.

Альварес завоевал титул в ночь на воскресенье, 3 ноября. Мексиканец нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в 11-м раунде.

Читайте также: Сауль Альварес: как стать чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях

Издание BoxingScene, ссылаясь на слова одного из членов команды Альвареса, после боя сообщило, что Канело вернется в средний вес. Поэтому, мексиканец вроде оставит титул WBO вакантным.

"Альварес хочет сохранить пояс WBO в полутяжелом весе", – убеждает Валькарсель, сообщают РИА Новости.

Как известно, Сауль Альварес является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и журнала The Ring в среднем весе.

Осенью Канело потерял титул IBF, поскольку не договорился о бое с украинцем Сергеем Деревянченко. Впоследствии титул в бою против Сергея выиграл казахстанец Геннадий Головкин.

blog_ava
Когда в Украине будет Черная пятница: дата
сегодня
5984
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такая новая девушка Дениса Попова: сексуальная вице-мисс Украина (фото)
4 ноября 22:40 Кто такая новая девушка Дениса Попова: сексуальная вице-мисс Украина (фото)
Вісент Луїс 313
Защитник "Монако" разбил монитор VAR после удаления: видео
4 ноября 21:15 Защитник "Монако" разбил монитор VAR после удаления: видео
Юрій Семенюк 53
Райан Гарсия – боксер, бросающий вызов Ломаченко, нокаутируя соперников в первом раунде
4 ноября 19:02 Райан Гарсия – боксер, бросающий вызов Ломаченко, нокаутируя соперников в первом раунде
Андрій Тудовші 265
Моуринью, тен Гаг или Почеттино: кто возглавит "Баварию"
4 ноября 18:30 Моуринью, тен Гаг или Почеттино: кто возглавит "Баварию"
Михайло Гема 50
Прорыв Ястремской и сенсационная Снигур: каким был теннисный сезон для украинок
4 ноября 17:30 Прорыв Ястремской и сенсационная Снигур: каким был теннисный сезон для украинок
Михайло Гема 97
Новости
Больше новостей
Залиште відгук