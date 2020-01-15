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В задымленной от пожаров Австралии дышится легче, чем в Китае, – украинец Стаховский

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Сергей Стаховский / Фото з відкритих джерел

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал победу над словенцем Блаженом Ролой в матче первого раунда квалификации Australian Open.

Первая ракетка Украины одолел словенца Ролу со счетом 7:6, 6:4. Стаховский сделал один брейк и допустил на своей подаче только один брейк-поинт.

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Мешает ли мне качество воздуха из-за пожара? Лично мне – не мешает. Мы вышли разминаться в час дня и да: появилось необычное ощущение, что видимость – не совсем хрустальная. Раньше мы такого никогда не наблюдали в Мельбурне. Подобная картинка в Китае – в Пекине и Шанхае. Там мы в таких условиях играем каждый день.

В общем, мне дышалось нормально. Скорее, лишние вопросы возникают на уровне психологии. Думаешь, вот дым, сейчас что-то случится, легкие начнут болеть... По факту – ничего. Мы провели на корте час и 42 минуты, причем в довольно физическом матче, но я ничего аномального не чувствовал,
– сказал Стаховский.

Спорт24 писал, что загрязнение воздуха из-за лесных пожаров, которые не стихают в Австралии, ставит под угрозу проведение Australian Open в 2020 году.

Из-за ветра в восточной части Виктории и Нового Южного Уэльса в Мельбурне появился дым, а качество воздуха в центре было признано властями очень плохим.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Пожары в Австралии Сергей Стаховский Теннис
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