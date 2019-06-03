В "Заре" будем обращать внимание на молодежь, – новоиспеченный тренер луганчан

Новоиспеченный главный тренер "Зари" Виктор Скрипник поделился эмоциями от своего назначения.

Украинец отметил высокую организацию луганского клуба и хочет помочь команде добиться новых высот.

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"На сегодняшний день я контактировал с генеральным директором клуба Сергеем Рафаиловым. Наш разговор с ним состоялся после того, как было официально объявлено о том, что Юрий Вернидуб покидает пост главного тренера "​​Зари". Состоялся конкретный разговор, и поступило предложение возглавить клуб", – цитирует Скрипника официальный сайт "Зари".

Я долго не раздумывал, потому что знаю, что "Заря" хорошо организованный, солидный клуб. Видно серьезную работу и руководителей клуба, и тренерского штаба. Видно, что у "Зари" хорошие футболисты. За украинским футболом я следил, и за "Зарей" в том числе. Команда на слуху не только в Украине, но и в Европе, благодаря выступлениям на европейской арене. Я рад, что у меня есть опыт работы с молодежью. Конечно, будем обращать внимание на молодежь. На тех ребят, которые растут и развиваются в клубе.

Контракт "Зари" с Виктором Скрыпником подписан на 3 года. Презентация Скрипника в качестве нового главного тренера "Зари" состоится 18 июля в Запорожье на "Славутич-Арене".

Спорт 24 писал, что 31 мая "Заря" осталась без главного тренера. Контракт клуба с Юрием Вернидубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Луганчане завершили сезон в УПЛ на 5 месте и сыграют в Лиге Европы.

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