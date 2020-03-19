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В "Заре" неожиданно произошла громкая отставка

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В луганской "Заре" неожиданно произошли кадровые изменения. Генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов уходит из клуба.

Об этом информирует Footballhub. По информации источника, гендиректор уже написал заявление на увольнение.

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Рафаилов вроде покинет "Зарю" до конца марта. Причина такого решения пока неизвестна.

В то же время Footballhub информирует, что отставка не связана с остановкой чемпионата Украины по футболу из-за карантина.

Рафаилов в комментарии Tribuna.com заявил, что пока работает в "Заре". "Об остальных узнаете позже", – сказал Рафаилов.

"Заря" пока не подтвердила информацию о его отставке.

Что известно о Рафаилове?66-летний Рафаилов начинал свой путь обычным автослесарем, а после – горняком на шахте. Работал в футзальном клубе "Шахтер" (Донецк), где занимал должность администратора, а затем вице-президента. С Рафаиловым "Заря" впервые в истории выиграла бронзовые медали УПЛ (2017).

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Заря
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