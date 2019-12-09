ВАДА рекомендует полностью отстранить россиян от Олимпиады, даже под нейтральным флагом

Комитет атлетов ВАДА выступает за то, чтобы российских спортсменов полностью отстранили от Олимпийских игр в Токио-2020 и Пекине-2022. При этом планируют их не допускать на турниры даже под нейтральным флагом.

Такое решение поддержали девять из 17 членов комитета спортсменов ВАДА, сообщает BBC Sport.

"Мы настаиваем, что в случае более мягкой реакции обнаруженные манипуляции, мошенничество и обман будут только поощряться и закрепляться", – говорится в заявлении спортсменов.

К слову: Манипуляции с базой Московской лаборатории скрыли информацию про 145 российских спортсменов

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Причина – манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом россияне не смогут не только участвовать в соревнованиях, но и подавать заявки на проведение международных турниров в России.

Исполком ВАДА примет окончательное решение 9 декабря.