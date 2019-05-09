"Валенсия" – "Арсенал": стартовые составы команд
Испанская "Валенсия" и лондонский "Арсенал" определились с основными составами на полуфинальный матч Лиги Европы.
Тренер испанского клуба Марселино на матч против "канониров" выпустил всех сильнейших. На этот раз со стартовых минут сыграет форвард Кевин Гамейро.
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Также по сравнению с первым матчем со стартовых минут сыграет Васс.
В свою очередь наставник "Арсенала" сделал две замены. На этот раз с первых минут сыграет Монреаль вместо Мустафи, а Торрейра заменит Гендузи.
Первый матч между командами завершился победой "Арсенала" со счетом 3:1. Ответный матч происходит в Валенсии, начало игры, в 22:00.
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