Валенсия – Реал: прогноз букмекеров на 1/2 финала Суперкубка Испании

В среду, 8 января, состоится первый полуфинал Суперкубка Испании. В первом матче реформированного турнира сойдутся обладатель Кубка Испании "Валенсия" и мадридский "Реал". Букмекеры оценили, у кого больше шансов выйти в финал.

Валенсия – Реал: прогноз

Как известно, матчи Суперкубка Испании впервые проходят в Саудовской Аравии. Первый полуфинал примет арена "Король Абдалла Спортс Сити" в городе Джидда.

В другом полуфинале, который состоится в четверг, 9 января, сойдутся действующий чемпион Испании "Барселона" и мадридский "Атлетико".

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Прогноз Фаворит Спорт

Явным фаворитом первого полуфинала является мадридский "Реал". На победу "сливочных" букмекеры предлагают коэффициент 1,91.

Впрочем, наставник "Реала" Зинедин Зидан имеет серьезные проблемы, ведь ряд футболистов получил травмы. В частности, Эден Азар, Родригес, Васкес, Марсело и Марко Асенсио.

Таким образом, "Валенсия" все же имеет хорошие шансы пробиться в финал. На победу "летучих мышей" эксперты дают коэффициент 3,85.

Прогноз Pari Match

Эксперты Pari Match оценили шансы клубов выйти в финал. Проход "Валенсии" оценен коэффициентом 2,93. Зато на выход в финал "Реала" букмекеры предлагают коэффициент 1,44.

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Также в Pari Match предлагают угадать, какая команда откроет счет в игре. Если это сделает "Валенсия" – коэффициент 2,28. Коэффициент 2,26 на то, что оба клуба будут отмечены голами в матче.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet фанатам футбола предлагают угадать, какие футболисты отметятся голами. В этом сезоне лучшим бомбардиром "Реала" в чемпионате является Карим Бензема, однако он не поехал в Саудовскую Арававию.

Таким образом, все надежды впереди на талантливого Луку Йович. Коэффициент на гол серба – 2. Лучшим нападающим "летучих мышей" является Макси Гомес, который в Ла Лиге отметился 7 голами. Коэффициент на то, что 23-летний уругваец огорчит "Реал" – 1,4.

Поединок 1/2 финала Суперкубка Испании состоится в среду, 8 января. Начало игры в 21:00.