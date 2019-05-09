Валенсия – Арсенал: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Испанская "Валенсия" и лондонский "Арсенал" сыграют в ответной игре полуфинала Лиги Европы на "Месталье". Посмотреть поединок в Украине можно онлайн и по телевидению.

Матч "Валенсия" – "Арсенал" 9 мая в Украине покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Перед началом матча на телеканале в 21:15 выйдет программа "Журнал Лиги Европы", которая посвящена второму по счету самому престижному клубному чемпионату Европы.

Смотреть онлайн матч "Валенсия" – "Арсенал" можно на сайте видеосервиса Oll.tv или на сайте канала "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 89 гривен за месячный абонемент.

Стоит напомнить, что в первом матче "Арсенал" победил "Валенсию" 3:1. Поэтому именно "канониры" имеют большие шансы на выход в финал Лиги Европы.

Обзор матча и видео голов "Валенсия" – "Арсенал" – на сайте Спорт24 по окончанию игры. Победитель этой пары в финале Лиги Европы сыграет против победителя пары "Челси" – "Айнтрахт". Финал Лиги Европы состоится 29 мая в Баку.