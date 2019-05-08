Валенсия – Арсенал: прогноз букмекеров на полуфинал Лиги Европы

"Валенсия" проиграла "Арсеналу" в первом матче полуфинала Лиги Европы со счетом 3:1. "Летучие мыши" забили гол на выезде, который оставляет им шансы пройти в финал. Букмекеры оценили шансы команд на победу в ответной игре.

Прогноз на матч "Валенсия" – "Арсенал"

"Летучие мыши" являются мощной силой, особенно на своем поле. До матча против "Эйбара" в чемпионате Испании 28 апреля, команда не проигрывала на собственном поле 20 матчей подряд. Здесь были обыграны и мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед", перед тем была еще ничья с "Барселоной". Но для прохода лондонского "Арсенала" этого может оказаться мало. Команде нужно забивать дважды и не пропускать. А с этим у команды не очень.

Как это было: "Арсенал" уверенно победил "Валенсию" в полуфинале Лиги Европы

Но и у "Арсенала" дела идут не очень. Перед матчем с "Валенсией" на своем поле команда потерпела три подряд поражения в чемпионате Англии. Уже после матча Лиги Европы "канониры" сыграли вничью дома с "Брайтоном".

Стоит отметить, что выход в финал и победа там – это не единственный шанс для обеих команд для попадания в Лигу чемпионов следующего сезона. Поэтому обе команды будут сражаться до последнего. Больше шансов победить в матче – у "Валенсии". Но у "Арсенала" лучшая позиция для выхода в финал.

Прогноз от William Hill

Эксперты британской букмекерской конторы William Hill победу "Валенсии" в этом матче оценили коэффициентом 1,88. На "Арсенал" коэффициент 3,80. Ничейный итог матча на "Местальи" оценен в те же 3,80.

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Однако что касается шансов на выход в финал Лиги Европы, то здесь преимущество на стороне "Арсенала" – 1,28 против 3,50 на "Валенсию".

Прогноз "Фаворит спорт"

Букмекеры из "Фаворит спорт" тоже отдали предпочтение в этом матче "Валенсии". Они выставили коэффициент 1,90 на победу хозяев матча. Победа "Арсенала" – 3,90. Ничья – 3,85.

Зато шансы на выход в финал почти противоположные – 1,27 на "Арсенал" и 3,85 на "Валенсию".

При этом что шанс на проход в финал в дополнительное время или в серии пенальти равный для обеих команд. В первом случае коэффициент на это 30,00, на проход по серии пенальти – 40,00.

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Прогноз PariMatch

В PariMatch шансы "Валенсии" победить дома оценили в 1,90. На то, что "Арсенал" победит и во втором матче – 3,90. Такой же коэффициент и на ничью.

Также коэффициент 3,90 их эксперты выставили на то, что "Валенсия" сумеет пройти в финал Лиги Европы. Шансы "Арсенала" сыграть в финале – 1,28.