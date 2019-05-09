Хет-трик Обамеянга вывел "Арсенал" в финал Лиги Европы: видео

Лондонский "Арсенал" вышел в финал Лиги Европы сезона 2018/2019. В полуфинале английский клуб выбил испанскую "Валенсию".

Валенсия – Арсенал 2:4

Голы: Гамейро, 11, 58 – Обамеянг, 17, 69, 89, Ляказетт, 50

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"Летучие мыши", которые уступили в первом матче со счетом 3:1, вынуждены были со стартовых минут идти всеми силами в атаку, чтобы сыграть гандикап лондонцев. На старте матча именно испанцы контролировали мяч и первыми создали острый момент. В частности, Гедеш мощно, но неточно пробил на 8 минуте. "Канониры" ответили слабым выстрелом Мейтленда-Найлса. А после этого "Валенсия", как и в первой игре, открыла счет. Хозяева поля развернули чрезвычайно стремительную контратаку. Парехо отдал на Родриго, а тот на Гамейро. Удар француза стал решающим – 1:0.

Гол изрядно завел футболистов "Валенсии" и чуть ли не в следующей атаке они могли во второй раз огорчить гостей. Родриго пробил из пределов штрафной, но попал в Гамейро. На 16 минуте Родриго разрядил свою пушку снова, но мяч предательски пролетел возле ворот. После этого Петр Чех выполнил свободный удар, которым нашел Ляказетта. Француз получил мяч для Обамеянга и тот дальним ударом сравнял счет.

"Валенсия" продолжала давить на "канониров", однако опасных моментов у хозяев поубавилось. Также не спешили забивать лондонцы. Свой момент в середине тайма снова имел Обамеянг, но он пробил точно в руки Нето. Испанцы на 35 минуте ответили чрезвычайно острым штрафным. Парехо хватило нескольких сантиметров. На 39 минуте забивать должен был Ляказетт. Обамеянг после прорыва по флангу выкатил на Александра, но тот, пробивая в касание, не попал в створ ворот.

Уже на старте второго тайма "Арсеналу" удалось забить второй и практически похоронить шансы "Валенсии" сыграть в финале. Испанцы серьезно обрезались в центре поля и "канониры" развернули свою контратаку. Ляказетт получил мяч в штрафной и с разворота точно пробил, не оставив шансов Нето. Через восемь минут "летучие мыши" отыгрались. Васс сделал прострел в штрафную, на который откликнулся Родриго. После его удара мяч отлетел к Гамейро, который занес мяч в ворота – 2:2.

На 69 минуте сделал невозможными шансы "Валенсии" сыграть в финал Обамеянг. Габонец в падении замкнул прострел Мейтленда-Найлса и снова вывел "пушкарей" вперед. Испанцам, чтобы пройти в финал за 20 минут нужно было забивать четыре гола. С этой задачей хозяева поля не справились и в конце игры пропустили четвертый мяч. Хет-трик после быстрой атаки оформил Обамеянг. Форвард мощно вколотил мяч под перекладину.

Валенсия – Арсенал – видеообзор матча

Таким образом, "Арсенал" победил "Валенсию" 2:4, а по сумме двух матчей – 3:7. Финал Лиги Европы состоится в среду, 29 мая, в Баку (Азербайджан).

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