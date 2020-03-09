Валенсия – Аталанта: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 10 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой". Букмекеры оценили шансы команд как в этом матче, так и проход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Валенсия – Аталанта: анонс

Первый матч между этими командами окончательно не снял вопрос выхода в четвертьфинал. Однако домашняя победа "Аталанты" 4:1 сделала именно ее фаворитом в борьбе за проход в следующий раунд.

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Не в пользу "Валенсии" и тот факт, что матч пройдет без зрителей. Все из-за вспышки коронавируса в Европе. А поддержка родных трибун – это важный фактор, кто бы что не говорил.

Матч "Валенсия" – "Аталанта" состоится во вторник, 10 марта. Начало в 22:00.

Не очень верят в "Валенсию" и букмекеры. И не только в проход в 1/4 финала, но и победу в этом матче. А на проход шансы вообще мизерные.

Прогноз PariMatch

Их эксперты принимают ставки на победу "Валенсии" с коэффициентом 2,80. Зато победа "Аталанты" – 2,37. Ничья в матче – 3,90.

На то, что "Валенсия" пройдет в четвертьфинал – коэффициент 11,00. На проход "Аталанты" – 1,06.

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При этом в матче ожидается много голов (в первой игре между ними было забито их целых пять). Так, "тотал матча больше 2,5" – только 1,44. А "тотал матча меньше 2,5" – аж 2,85.

Прогноз Favbet

Здесь тоже не очень верят в победу "Валенсии" – 2,91 на такой итог игры. На победу "Аталанты" – 2,31. Ничья – 3,90.

Что касается выхода в четвертьфинал, то шансы испанского клуба оценены в 10,00. Проход "Аталанты" – 1,06.

На то, что украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забьет гол в этом матче – 2,90.

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