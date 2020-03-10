Лейпциг – Тоттенхэм: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

10 марта "Лейпциг" встретится с "Тоттенхэмом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Посмотреть игру можно онлайн и по телевидению.

Официально смотреть матчи Лиги чемпионов в Украине по телевидению можно на каналах "Футбол 1" или "Футбол 2".

"Футбол 2" покажет в прямом эфире матч РБ Лейпциг" – "Тоттенхэм". Начало трансляции в 21:45, матч начнется в 22:00.

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И стоит заметить, что трансляция матчей на каналах "Футбол 1/2" доступна только для абонентов спутниковой платформы Xtra TV, а также кабельных операторов "Воля-кабель", "Киевстар", Vodafone, "Укртелеком" и Vega. Другие операторы показывают канал "Футбол 3", который транслирует Лигу чемпионов.

Смотреть онлайн матч РБ Лейпциг" – "Тоттенхэм" можно на сайте Oll.tv. Стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячный абонемент на все три канала "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Первая игра между клубами состоялась в Лондоне. Минимальную победу благодаря голу с пенальти Тимо Вернера получил "Лейпциг".

Обзор матча "Лейпциг" – "Тоттенхэм" читайте на сайте Спорт24.