"Валенсия" обыграла "Барселону" в матче с автоголом и нереализованным пенальти: видео

25 января "Валенсия" в матче с "Барселоной" в 21 туре Ла Лиги одержала уверенную победу.

Валенсия – Барселона 2:0

Голы: Альба, 48 (авт), Гомес, 77

Нереализованный пенальти: Гомес, 12

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"Барселона" потерпела первое поражение под руководством нового главного тренера Кике Сетьена. Каталонцы крайне неудачно сыграли на поле "Валенсии". Хозяева могли выйти вперед еще в первом тайме, но Макси Гомес не реализовал пенальти.

Однако забила "Валенсия" сразу же после перерыва. Гомес подобрал мяч в штрафной "Барсы" и попытался сделать передачу, мяч попал в Жорди Альбу и влетел в ворота гостей.

Видео автогола Альбы

Уже на 77-й минуте том же Макси Гомесу удалось отличиться и установить окончательный счет в матче.

Видео гола Гомеса

"Барселона" продолжает опережать "Реал" по дополнительным показателям, но 26 января команда Зидана в случае ничьей или победы в игре с "Вальядолидом" опередит каталонцев. "Валенсия" вышла на пятое место.

Команда Сетьєна в следующем туре 2 февраля сыграет с "Леванте", а "Валенсия" 1 февраля примет "Сельту".