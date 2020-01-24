Валенсия – Барселона: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

В субботу, 25 января, в чемпионате Испании состоится матч между "Валенсией" и "Барселоной". Букмекеры оценили шансы каждой из команд.

Валенсия – Барселона: ожидания

После прихода главного тренера Кике Сетьена, "Барселона" показывает атакующий футбол, и забитые голы даются им крайне тяжело. "Гранаду" дома победили лишь благодаря единственному голу Месси уже в конце встречи. При этом соперники уже играли в меньшинстве. В Кубке Испании "Эйвиса" из третьего дивизиона смогла забить и долгое время была впереди. Победу же "Барса" вырвала на четвертой компенсированной минуте. В противном случае позора было бы не избежать.

К слову: Тренер "Барселоны" Кике Сетьен – любитель шахмат и игры в пас, фанат Бускетса и Месси

Ален и "Валенсия" не в лучшей ситуации. Команда в предыдущем туре чемпионата была просто разгромлена "Мальоркой" 4:1.

Матч "Валенсия" – "Барселона" состоится в субботу, 25 января. Начало матча в 17:00. Видео голов и результат – на сайте Спорт24

Валенсия – Барселона: прогноз букмекеров

Поэтому именно "Барселона" является фаворитом этого матча. Букмекеры не слишком сомневаются в том, что "сине-гранатовые" получат три очка на выезде. Коэффициенты на их победу – 1,61-1,70.

На то, что победит "Валенсия", коэффициенты от 4,64 до 5,00. Ничья в матче – 4,20-4,33.

Букмекеры ожидают немалое количество голов. Так, ставка на "тотал матча больше 2,5" колеблется от 1,50 до 1,57. На "тотал матча меньше 2,5" – аж 2,30-2,48.