"Валенсия" минимально победила "Бетис" и вышла в финал Кубка Испании: видео

В ответном матче полуфинала Кубка Испании "Валенсия" обыграла "Бетис" и вышла в финал. Там команда встретится с "Барселоной", которая накануне разгромила мадридский "Реал".

Валенсия – Бетис 1:0

Гол: Родриго, 56

Первый матч между этими командами на поле "Бетиса" закончился вничью 2:2. Поэтому гостям нужно было забивать и побеждать, чтобы выходить в финал. Что игроки в зелено-белых футболках пытались сделать с начала игры. Но в воротах надежно действовал голкипер "Валенсии" Доменек.

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А "Валенсия" забила едва ли не с единой возможности в этой встрече. Отличился Родриго, который с метра переправил мяч в ворота после атаки партнеров. Защитник, который был на линии ворот, не сумел ему помешать.

"Валенсия" победила и вышла в финал Кубка Испании. Там она сыграет против "Барселоны", которая накануне разгромила "Реал" в Мадриде и оформила выход в финал. Игра состоится 25 мая на домашнем стадионе "Бетиса" "Бенито Вильямарин".