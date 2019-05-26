"Валенсия" победила "Барселону" в финале Кубка Испании: видео

Испанская "Барселона" в этом сезоне так и не смогла ни разу обыграть "Валенсию". Но если две ничьи в матчах чемпионата Испании не слишком повлияли на "блаугранас", поражение в финале Кубка Испании стоило Месси и компании трофея.

Барселона – Валенсия 1:2

Голы: Месси, 73 – Гамейро, 21, Родриго, 33

"Валенсия" почти сразу шокировала соперников, когда на пятой минуте Пике в подкате пришлось выбивать мяч с линии собственных ворот после удара Родриго. Свой гол испано-бразилец отложил на потом.

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А перед тем будет гол Гамейро. Француз получил пас с фланга, убрал Альбу и мощно пробил по воротам соперника. Силлессен не видел момент удара. Но даже если бы и видел, вряд ли вратарь "Барселоны" сумел бы среагировать на него.

Не спас голкипер "Барсы" и в момент, когда "Валенсия" забивала второй гол. Но еще большая вина – на Альбе, который проиграл забег Солеру. Именно с его навеса с фланга забил Родриго. При этом мяч перед тем, как залететь за линию ворот, ударился о газон.

На это все "Барселона" сумела ответить моментом Месси в конце первого тайма. Но Доменек справился с ударом.

Во втором тайме Месси имел возможность забить, когда и голкипер "Валенсии" не спас бы. Аргентинец пробивал внешней стороной стопы, но мяч попал в дальнюю штангу.

И все же баз забитого гола Месси с поля ушел. На 73-й минуте после подачи с углового мяч попал в штангу, и улетел в Месси. Тот без проблем забил уже в пустые ворота.

Больше команды голов не забивали. Поэтому именно Валенсия выиграла Кубок Испании.