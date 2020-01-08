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Валенсия – Реал: где смотреть полуфинальный матч за Суперкубок Испании

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Валенсия – Реал: где смотреть

8 января "Валенсия" будет принимать мадридский "Реал" в 1/2 финала за Суперкубок Испании. В Украине этот матч можно просмотреть онлайн.

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании между "Валенсией" и "Реалом" можно посмотреть на платформе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку "Оптимальная". Стоимость в месяц составляет 97 гривен.

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Матч "Валенсия" – "Реал" состоится в Саудовской Аравии в среду, 8 января. Начало встречи – в 21:00.

Поединок "Валенсии" и "Реала" откроет Суперкубок Испании-2019/2020, который пройдет по новому регламенту. "Валенсия" сыграет на турнире на правах действующего триумфатора Кубка Испании. В мае "летучие мыши" одолели в решающем матче "Барселону" и добыли свой первый трофей за последние 11 лет.

Что же касается мадридцев, то "Реал" не должен был принимать участие в розыгрыше Суперкубка страны. Согласно регламенту к турниру допускаются победитель и финалист Кубка, а также чемпион и вице-чемпион Ла Лиги. Мадридцы, которые заняли 3 место в чемпионате, получили путевку в Саудовскую Аравию благодаря тому, что финалистом Кубка Испании стала "Барселона", которая в итоге выиграла Ла Лигу.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Валенсия Реал
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