Голкипер Куртуа помог "Реалу" спастись от поражения "Валенсии" в компенсированное время: видео

"Реал" мог выйти в лидеры чемпионата Испании. Однако мадридскому клубу для этого надо было победить "Валенсию" на выезде.

Валенсия – Реал 1:1

Голы: Солер, 78 – Бензема, 90+5

Команды активно провели этот матч. Однако долго обеим командам не удавалось отличиться. Надежно действовали голкиперы обоих клубов – Доменек справился с ударами Бензема и Вальверде, а Торрес дважды не сумел пробить Куртуа.

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Голы в матче забить в последние двадцать минут. Первыми отличились хозяева, когда Солер удачно замкнул прострел с фланга.

Но "Реалу" удалось избежать поражения в этом матче. Когда уже шла пятая компенсированная минута, команда получила право на угловой. На его подачу пошел и Куртуа. И именно он пробил головой по воротам. И Доменек справился с его ударом. Однако отбил мяч перед собой, а Гарай не сумел выбить его из штрафной. Первым же на добивании оказался Бензема, который и забил гол.

"Валенсия" и "Реал" сыграли вничью. "Сливочные" потеряли возможность единолично возглавить турнирную таблицу перед матчем против "Барселоны", который состоится 18 декабря.

Видеообзор матча Валенсия – Реал