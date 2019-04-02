Валенсия – Реал: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

"Валенсия" и "Реал" продолжают вести борьбу в чемпионате Испании. Если "летучие мыши" борются за еврокубки, то мадридцы за престиж. В 30 туре чемпионата Испании команды определят, кто из них сильнее на данный момент.

"Реал" после вылета из Лиги чемпионов уже провел три поединка – два под руководством нового главного тренера Зинедина Зидана. Все три матча "сливочные" выиграли и сократили отставание до "Атлетико", который на второй строчке, до 2 очков.

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Довольно приличную статистику имеет "Валенсия", которая не проигрывает уже 11 матчей в Примере. Последним обидчиком "летучих мышей" был "Алавес", который одержал победу 5 января. А последнее поражение "Валенсии" дома датировано еще 3 ноября. Тогда на "Месталье" праздновала "Жирона".

Фаворит Спорт

"Реал" выиграл на выезде последние 5 матчей у чемпиона Испании. На победу подопечных Зидана в Валенсии коэффициент 2,13. Во всех турнирах "Валенсия" не проигрывает на своем поле вот уже 17 матчей и на победу "оранжевых" букмекеры дают коэффициент 3,35. На ничейный результат – 3,55.

Pari Match

Потенциальная победа может позволить "Валенсии" попасть в топ-4, что дает право выступать в Лиге чемпионов. На домашний успех подопечных Марселино в Pari Match дают 3,25. На то, что Зидан получит с "Реалом" третью подряд победу – 2,20. На то, что команды разойдутся миром – 3,70.

1xbet

"Реал" не выигрывает на "Месталье" уже три матча подряд – две игры были в пользу "Валенсии". На то, что "летучие мыши" нанесут "Реалу" поражения 1xbet дает коэффициент 3,26. Ничей результат оценили коэффициентом 3,64. "Реал" настроен прервать неудачную серию и одержать победу. На успех гостей из Мадрида коэффициент 2,26.

Поединок 30 тура чемпионата Испании "Валенсия" – "Реал" состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 22:30.

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