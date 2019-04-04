"Валенсия" нанесла "Реалу" первое поражение после возвращения Зидана: видео

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Валенсия – Реал: видео голов и обзор матча Чемпионат Испании 2018/19
Валенсия – Реал: результат матча и видео голов

В центральном туре чемпионата Испании "Валенсия" на своем стадионе нанесла поражение "Реалу". Это первое поражение мадридцев после возвращения Зинедина Зидана.

Валенсия – Реал 2: 1
Голы: Геде, 35, Гарай, 83 – Бензема, 90+3

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В первом тайме "Реал" играл первым номером и позволял "Валенсии" проводить свои контратаки по флангам. Однако ключевым событием первой половины игры стала ошибка Наваса. Голкипер плохо ввел мяч в игру и игроки "Валенсии", которые еще не покинули штрафной гостей, воспользовались ошибкой. Великолепный гол на свой счет записал Геде.

После перерыва "Реал" еще больше владел территориальным преимуществом, но никак не мог его воплотить в результативный удар. Игроки из Мадрида много симулировали и требовали пенальти в моментах, где его полностью не было. "Валенсия" же продолжала играть в свой футбол, выжидая контратаку. Подопечные Марселино провели несколько быстрых атак и могли решать судьбу матча быстрее. Однако ударам Гамейро и Родри немного не хватило точности.

А вот хватало точности центрбеку Гараю. Защитник хозяев во время углового выиграл верховую дуэль у штрафной "Реала" и точно пробил в ворота Наваса – 2:0.

Зидан усилил игру Гаретом Бэйлом и Иско, однако эти игроки плохо вошли в сложный матч. "Реал" решил организовать нашествие и единственное, что им удалось – это забить гол в компенсированное время. Свою фамилию на табло записал Карим Бензема.

Валенсия – Реал – видеообзор матча

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Реал
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