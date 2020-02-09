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Валентина Шевченко брутально уничтожила Кэтлин Чукагян в поединке за титул UFC: видео

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Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян: результат и видео боя / twitter.com/lockerroom_in

Чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко успешно отстояла титул. Представительница Кыргызстана одержала досрочную победу над американкой Кэтлин Чукагян во втором по значимости поединке турнира UFC 247.

Выяснение отношений в стойке соперницы свели к обмену разнообразными ударами. Но основные события боя разворачивались на покрытии, куда чемпионка переводила Кэтлин в каждом из раундов.

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В первой 5-минутке Шевченко локтем нанесла Чукагян рассечение над левым глазом. Также претендентке досталось и во втором раунде.

В течение третьего раунда Валентина разбивала соперницу, доминируя по всем показателям. Рефери решил остановить бой.

Таким образом, Шевченко в третий раз защитила титул.

Что такое MMA?Боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. UFC – это организация, которая проводит бои по правилам MMA.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт MMA Смешанные единоборства
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