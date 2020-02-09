Валентина Шевченко брутально уничтожила Кэтлин Чукагян в поединке за титул UFC: видео
Чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко успешно отстояла титул. Представительница Кыргызстана одержала досрочную победу над американкой Кэтлин Чукагян во втором по значимости поединке турнира UFC 247.
Выяснение отношений в стойке соперницы свели к обмену разнообразными ударами. Но основные события боя разворачивались на покрытии, куда чемпионка переводила Кэтлин в каждом из раундов.
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В первой 5-минутке Шевченко локтем нанесла Чукагян рассечение над левым глазом. Также претендентке досталось и во втором раунде.
В течение третьего раунда Валентина разбивала соперницу, доминируя по всем показателям. Рефери решил остановить бой.
Таким образом, Шевченко в третий раз защитила титул.
Что такое MMA?Боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. UFC – это организация, которая проводит бои по правилам MMA.
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