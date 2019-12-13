Валя Семеренко финишировала в топ-10 спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону

В австрийском Хохфильцене начался второй этап Кубка мира по биатлону. Стартовал он женской спринтерской гонкой.

Первой в ней стартовала украинка Валя Семеренко. Она прошла оба огневых рубежа без промахов, и долгое время была среди лидеров и претендовала на место на пьедестале. Однако в итоге она оказалась лишь девятой, отстав от победительницы на 34,7 секунды. Ею стала итальянка Доротея Уивер. Она с одним промахом показала время 21:26,5.

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Стоит отметить, что можно считать удачным возвращение Елены Пидгрушной. Капитан сборной с одним промахом показала двенадцатый час – +45,7.

Что касается остальных украинок, то 52-й стала Вита Семеренко (2+1, +1:51,5), 55-й Юлия Джима (2+1, +1:55.2), 67-й Дарья Блашко ( 0+2, +2:20.5)