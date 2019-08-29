Ван Дейк лучший защитник прошлого сезона, Де Йонг – полузащитник

В Монако были определены лучший вратарь, защитник, полузащитник и нападающий по итогам прошлого сезона.

В номинации "Лучший вратарь" победу одержал голкипер "Ливерпуля" Алиссон. Он опередил Уго Льориса ("Тоттенхэм") и Марка-Андре тер Стегена ("Барселона").

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Награду лучший защитник выиграл Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"). Он опередил партнера по команде Трента Александера-Арнольда и Маттейса де Лихта ("Аякс"/"Ювентус").

Лучшим полузащитником выбран Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"). Он в голосовании опередил Кристиана Эриксена ("Тоттенхэм") и Джордана Хендерсона ("Ливерпуль").

В номинации "лучший нападающий" победу одержал Лионель Месси ("Барселона"). Аргентинец опередил Садио Мане ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду из "Ювентуса".