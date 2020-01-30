VAR в чемпионате Украины: утверждены матчи, на которых будет работать система

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал расписание матчей с применением системы VAR. Сейчас утверждено 10 матчей, в которых будут использоваться видеоповторы.

Впервые система видеоповторов будет использована на матче киевского "Динамо" против "Ворсклы" 22 февраля.

Примечательно: УПЛ изменила календарь чемпионата по просьбе тренерского штаба сборной Украины: подробности

Матчи УПЛ и Кубка Украины, на которых будет система VAR

19 тур УПЛ

"Динамо" (Киев) – "Ворскла" (Полтава), НСК "Олимпийский" (Киев)

"Шахтер" (Донецк) – "Десна" (Чернигов), ОСК "Металлист" (Харьков)

20 тур УПЛ

"Днепр-1" (Днепр) – "Динамо" (Киев), "Днепр-Арена" (Днепр)

"Заря" (Луганск) – "Олимпик" (Донецк), "Славутич-Арена" (Запорожье)

21 тур УПЛ

"Динамо" (Киев) – "Колос" (Ковалевка), НСК "Олимпийский" (Киев)

"Шахтер" (Донецк) – "Днепр-1" (Днепр), ОСК "Металлист" (Харьков)

22 тур УПЛ

"Александрия" (Александрия) – "Динамо" (Киев), "Ника" (Александрия)

"Днепр-1" (Днепр) – "Мариуполь" (Мариуполь), "Днепр-Арена" (Днепр)

1/4 финала Кубка Украины

"Динамо" (Киев) – "Александрия" (Александрия), НСК "Олимпийский" (Киев)

"Десна" (Чернигов) – "Ворскла" (Полтава), стадион им. Ю. Гагарина (Чернигов)

Важно! В этот календарь могут быть внесены коррективы в зависимости от возможных изменений на основании решений, принятых УПЛ и УАФ.

Что такое VAR?

Система видеопомощи арбитрам – технология в футболе, что позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году.

VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение: