Ломаченко ярко победил Кэмпбелла и завоевал три чемпионских пояса

Украинец Василий Ломаченко и британец Люк Кэмпбелл встретились в ночь с 31 августа на первой сентября во поединке за титулы WBA, WBO и вакантный пояс WBC. Победу удалось одержать украинскому боксеру.

Первый раунд традиционно прошел в разведке. В Кэмпбелла прошли два удара слева, однако это не поколебало уверенность Василия. В следующей 3-минуте украинец немного увеличил темп. Следствием стали несколько точных джебов от Василия.

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В третьем раунде британец упустил мощный удар в лицо. Ломаченко "разрядил" левую пушку, но Люк устоял и не позволил Василию себя добить.

Кэмпбелл пытался держать Ломаченко на расстоянии благодаря широкому шагу. Но Василий, как бы это ни было странно, подставлял свое лицо, чтобы выйти на ближнюю дистанцию. Все более заметным становилось, что украинец пользуется своим козырем – скоростью. Кэмпбелл, который визуально более габаритный, целил в печень оппонента.



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Пятый раунд Василий начал с прессинга, увеличив скорость. Ломаченко начал вкладываться в удары и последние секунды раунда Кэмпбелл едва не встретил на канвасе. В Ломаченко прошел мощный короткий удар навстречу в челюсть, после которого украинец начал добивать соперника. Только гонг спас Люка от нокдауна, а то и нокаута.

Экватор поединка оказался более ровным, чем предыдущие раунды. Кэмпбелл чудом успел восстановиться и даже несколько раз опасно пробил. В седьмом раунде боксеры затеяли неистовый обмен ударами. Сначала казалось, что ситуацией владеет Кэмпбелл, но Василий быстро перехватил инициативу. После этого гонг снова спас британца от нокдауна.



Фото: gettyimages

В восьмом раунде Ломаченко продолжил доминировать в ринге. Кэмпбелл довольно тяжело задышал и начал больше "клинчевать": много ударов Украинский были точными. Но стоит отметить, что оборона Люка заслуживала похвалы. В девять трехминутке у Василия прошел хороший джеб, а также спортсмены обменялись несколькими острыми ударами.

В десятом раунде Кэмпбелл продолжил выдерживать темп, который предложил Ломаченко и разница в скорости между боксерами была не высокой. Хотя Люк не проводил много атак, но его защита не позволил Ломаченко проводить острые атаки.

Никто не прогнозировал, что бой дойдет до "чемпионских раундов". В 11-й трехминутке Василий снова стал больше сближаться, чтобы добраться до головы соперника. Это предполагало, что украинец также пропускал. По чуть больше, чем минуту до конца раунда Кэмпбелл побывал в нокдауне после нескольких мощных ударов от Ломаченко. Украинец продолжил атаковать, когда Люк отвечал "объятиями". И нокаутировать соперника Василий не успел.



Фото: gettyimages

В финальном раунде Василий сразу пошел в атаку по досрочную победу. Кэмпбелл, которому также было нужно было атаковать, не нашел в своем арсенале другого оружия, как пробить ниже пояса – только устное предупреждение.

За сорок секунд до конца раунда Ломаченко бросился в острую атаку. Кэмпбелл взял Украинские за ногу и швырнул на канвас, избежав минимум нокдаун. Кэмпбелл выстоял все 12 раундов.

Ломаченко одержал победу единогласным решением судей 119: 109, 118:110. Теперь Ломаченко чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO, WBA.