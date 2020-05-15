Лопес и Ломаченко получат в 4 раза меньший гонорар – будущий бой под угрозой

Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом находится под угрозой срыва. Американский боксер уже заявил, что не встретится с украинцем из-за того, что тот находится в Украине. В то же время есть информация якобы бой не состоится из-за финансовых вопросов.

Как сообщает Mixsport, основная причина отмены боя Ломаченко – Лопес – сокращение гонораров боксеров.

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За бой с Лопесом 32-летний Ломаченко должен был получить рекордный гонорар в своей профессиональной боксерской карьере – 4,5 миллиона долларов.

По информации Mixsport, из-за пандемии COVID-19 рынок бокса изменился. Ломаченко может рассчитывать на сумму, в четыре раза меньше – 1,1 миллиона долларов.

Правами на бои Ломаченко и Лопеса владеет американская промоутерская компания Top Rank. Она сотрудничает с телеплатформой ESPN+.

Главным источником доходов Top Rank является продажа медиаправ на боксерские шоу.

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Сейчас ESPN не закупает трансляции у Top Rank, ведь спортивные шоу не проводятся из-за пандемии COVID-19.

Как отмечает Mixsport, контракт телепартнера с промоутерской компанией пересматривается. Это якобы влияет на гонорары боксеров.

Кроме того, из-за отсутствия возможности проводить бои со зрителями промоутерские компании лишены доходов от продажи билетов.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес?Боксеры должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке (США). Из-за пандемии COVID-19 бой не состоится вовремя. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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