Василию Ломаченко – 31: история успеха выдающегося боксера

Титулованный украинский боксер Василий Ломаченко 17 февраля отмечает день рождения. В этом году выдающемуся спортсмену исполнился 31 год. Редакция сайта "24" решила рассказать о пути к успеху Василия Ломаченко и самые выдающиеся бои в спортивной карьере боксера.

В 31 год титулованный украинец достиг того, чего другие спортсмены не могут получить и в конце своей карьеры. Василий Ломаченко ​– яркий пример того, как человек, стремящийся достичь успеха через упорный труд получает все.

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Василий Ломаченко родился в Одесской области, в живописном городке Белгород-Днестровский. Отец – тренер в боксерском клубе, мать – профессиональная акробатка, мастер спорта. В такой семье парень не мог обойти карьеру боксера, поэтому начал тренировки под пристальным контролем папы.

По словам Анатолия Ломаченко, сначала он не хотел, чтобы его сын был профессиональным боксером, а просто воспитывал настоящего мужчину. Поэтому парень с ранних лет не только боксировал на ринге, но и занимался греблей, футболом и самбо.

На ринге будущий чемпион был с 4 лет, а уже в 6 – Василий Ломаченко провел свой первый бой на международном турнире «Надежда». Тогда будущий чемпион вышел на ринг с парнем на 2 года старше него и на 5 килограммов тяжелее. Официально Василий Ломаченко выиграл, однако, чтобы не огорчать соперника, результатом поединка стала ничья.

Тот бой я выиграл, но нам сделали ничью, чтобы парень не расстраивался. Это потом мне так объяснил отец,

– вспоминал Василий Ломаченко.

Архивное видео семьи Ломаченко (кадры из документального фильма "История Василия Ломаченко)​

Кроме спортивных секций, Василий Ломаченко занимался танцами. Последний кружок будущий чемпион ненавидел, но ходил туда в течение 3 лет, потому что отец пригрозил, что выставит его за дверь боксерского клуба.

Я вообще ненавидел танцевать. Мне не нравилось это,

– вспоминает Василий Ломаченко.

Однако занятия танцами дали результаты: в профессиональном боксе Ломаченко настолько быстро и легко маневрирует, как-будто танцует на ринге. Это часто становится причиной проигрыша соперника, который не может спрогнозировать следующий шаг боксера. А в юные годы Василий Ломаченко даже воспроизводил движения легендарного боксера Роя Джонса, пританцовывая на ринге.

Победа на Олимпиадах

Первым весомым путем к признанию было участие в Олимпиаде-2008, которая проходила в Пекине. Тогда Ломаченко беспрепятственно преодолел старого соперника еще с юниорских лет – россиянина Альберта Селимова. После этого поединка все боксеры, которые становились в бой с Ломаченко, не имели шансов, настолько украинец был убедителен в каждом движении. А последний решающий поединок завершили досрочно, потому что в первом раунде спортсмен трижды нокаутировал соперника.

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В Украину Василий Ломаченко вернулся звездой, а Белгород-Днестровский стал городом, который не просто славится историей, а воспитал титулованного боксера. Ведь в Пекине парень впервые получил Кубок Вэла Баркера, которым награждают самого лучшего боксера вне зависимости от весовой категории.

Впоследствии Василий Ломаченко принял участие во второй Олимпиаде-2012, проходившей в Лондоне, где получил 4 победы. После этого на руках Василия Ломаченко появились две татуировки олимпийских колец. а на торсе – портрет – человека, без которой Ломаченко не стал бы известным боксером.

Путь к чемпионству

Уже во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. Тогда, в марте 2014 года, на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо. Мексиканец вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почках. За все 12 раундов Салидо нанес более 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не отреагировал на нарушение правил.

Это больше всего удивило Ломаченко, который не привык к таким методам соперника. Но даже в этом бою украинец проявил себя: он не сдался под напором мексиканца и сражался до финального гонга.

По результатам очков, украинец таки проиграл. Однако на родине сторонники Василия Ломаченко не воспринимают этот поединок поражением, поскольку считают, что если бы Салидо дрался по правилам, то не устоял бы и нескольких раундов.

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Далее у настойчивого борца были только триумфальные поединки. В бою с известным боксером Гарри Расселлом Василий Ломаченко добился желаемого - выиграл титул чемпиона мира в полулегком весе. Впоследствии украинец сошелся на ринге с Чонлатарн Пирийяпиньо, Гамальером Родригесом, Ромуло Коасича, Романом Мартинесом, Николасом Уолтерсом, Джейсоном Сосой, Мигелем Марриагой, Гильермо Ригондо, Хорхе Линаресом, Хосе Педрасой. Все поединки завершились победой Василия Ломаченко.

После успешных боев весь мир увлекся мастерством украинца, а легенда мирового бокса, которого Ломаченко считал кумиром, Майк Тайсон назовет его перспективным боксером современности. В то же время титулованный чемпион будет занимать первые ступени мировых боксерских рейтингов.

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Упорные тренировки сделали Василия Ломаченко самым титулованным боксером Украины, чемпионом Европы и кумиром сотен спортсменов. Его история успеха доказывает: кропотливая работа над собой и шлифовка мастерства могут стать основой немалых результатов.

Редакция сайта "24" поздравляет чемпиона Василия Ломаченко с днем ​​рождения!