Василий Ломаченко может потерять один из чемпионских поясов

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рискует потерять один из своих чемпионских поясов. Василию нужно провести защиту титула WBA, чтобы не потерять его. Проблему создает то, что Ломаченко хочет провести поединок за пояс IBF.

Сейчас физически невозможно провести бой за титул IBF и защитить пояс WBA.

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"У меня есть несколько вариантов. Первый вариант – это обязательный претендент WBA Энтони Кролла. Второй вариант – победитель боя между Ричардом Комми и Исой Чаниевым. Они второго февраля будут боксировать за вакантный титул IBF", – рассказал Ломаченко.

Они уже подписали контракт, победитель будет боксировать со мной и объединять титулы. Но есть, как всегда, нюансы и препятствия. Велика вероятность того, что мне нужно будет выбрать: или отстаивать титул, но не боксировать тогда за IBF, или боксировать за IBF, но тогда я потеряю титул WBA. Убедить WBA, чтобы подождали? Это вряд ли

– резюмировал Ломаченко.

"Лучше для меня боксировать с Энтони Кролла и сразу после этого боксировать за IBF. В один вечер два боя провести (шутит Ломаченко, – Спорт24). Бокс – это спортивная политика. Понятно, что решение за мной. Через две недели я возвращаюсь в США для подготовки. 12 апреля я выйду в ринг, не имеет значения против кого. Через 3-4 недели, когда я посоветуюсь с менеджером и поговорю с промоутером, уже будет окончательное решение", – сказал Ломаченко на Youtube-канале Loma Official TV.

Последний бой Василий Ломаченко провёл 8 декабря в Нью–Йорке. Он разобрался с пуэрториканцем Хосе Педрасой и добавил к своей коллекции титул Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

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