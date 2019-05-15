Василий Ломаченко может завершить карьеру в следующем году

555 Читати новину українською

Карьера Василия Ломаченко яркая, но скоротечная. Украинец не раз заявлял, что, вероятно, попрощается с рингом, если оформит звание абсолютного чемпиона мира. А такая перспектива вырисовывается уже на следующий год.

Осенью Ломаченко может объединить три титула – WBO, WBC и WBA.

Читайте также: Фискальная служба усомнилась в честности деклараций Усика, Ломаченко и Свитолиной

Промоутер Ломаченко Боб Арум обнародовал амбициозные планы относительно будущего своего подопечного. И заверил, что в случае победы над Люком Кембелом, а тогда у Василия будет уже три пояса, украинец будет иметь все шансы вступить в переговоры с чемпионом IBF в легком весе.

Василь Ломаченко
Василий Ломаченко

В июне этот титул будет защищать Ричард Комми в противостоянии с Рэем Бельтраном. А до конца года владелец пояса IBF сойдется и с обязательным претендентом. Следовательно, уже в начале двадцатого года перед промоутерской компанией Top Rank откроются все двери для организации боя за звание абсолютного чемпиона мира. И кто его знает, возможно уже в тридцать два на пике славы Ломаченко уйдет на спортивную пенсию.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон 6 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
сегодня
50566
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Василий Ломаченко
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
сегодня 15:06 На футболиста "Ливерпуля" сняли смешную пародию из-за гола "Барселоне": видео
32
Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
сегодня 14:19 Лэмпард во главе "Дерби" вышел в финал за право играть в АПЛ и феерично отпраздновал: видео
41
"Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
сегодня 13:54 "Манчестер Юнайтед" представил новую форму: на ней упоминание о невероятном финале с "Баварией"
87
"Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
сегодня 12:31 "Лацио" сенсационно выиграл Кубок Италии: видео
84
Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
15 мая 22:20 Украинец Деревянченко проведет бой за титул чемпиона IBF в среднем весе против Сауля Альвареса
100
Новости
Больше новостей
Залиште відгук