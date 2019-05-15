Василий Ломаченко может завершить карьеру в следующем году

Карьера Василия Ломаченко яркая, но скоротечная. Украинец не раз заявлял, что, вероятно, попрощается с рингом, если оформит звание абсолютного чемпиона мира. А такая перспектива вырисовывается уже на следующий год.

Осенью Ломаченко может объединить три титула – WBO, WBC и WBA.

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Промоутер Ломаченко Боб Арум обнародовал амбициозные планы относительно будущего своего подопечного. И заверил, что в случае победы над Люком Кембелом, а тогда у Василия будет уже три пояса, украинец будет иметь все шансы вступить в переговоры с чемпионом IBF в легком весе.



Василий Ломаченко

В июне этот титул будет защищать Ричард Комми в противостоянии с Рэем Бельтраном. А до конца года владелец пояса IBF сойдется и с обязательным претендентом. Следовательно, уже в начале двадцатого года перед промоутерской компанией Top Rank откроются все двери для организации боя за звание абсолютного чемпиона мира. И кто его знает, возможно уже в тридцать два на пике славы Ломаченко уйдет на спортивную пенсию.

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