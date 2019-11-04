Василий Вирастюк: эксклюзивное интервью о мотивации, стронгмене и жертвах ради спорта

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Василий Вирастюк
Василий Вирастюк / instagram.com/vasylvirastyuk/

Василий Вирастюк – двукратный чемпион мира и обладатель титула World Strongest Man, четырехкратный чемпион мира в команде, рекордсмен Украины и мира. Для YouTube-канала "Сила спорта" и Спорт24 Василий рассказал о своей цели, тренировках команды для Игр непожденных , перспективах украинских стронгменов и призовых для спортсменов.

О цели в жизни

Жить без цели – это не правильно и скучно. Не мог найти для себя мотивации. Уже давно не выступаю, а просто ходить в зал скучно. Поэтому решил пожать до конца года 250 кг от груди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВІДЕОЗВІТ ПРО РОБОТУ, об'ємом в 10-ть місяців включно по 28-е жовтня 2019 року! Конкретно ЦЕ відео, це одне з моїх тренувань, і вважаю що найкраще та найпотужніше (за об'ємом, якістю та навантаженням) тренування крайніх місяців підготовки до #vasyl250gymgym Кому цікава прлграма тренування, дивіться нижче️️️️️️️ Понеділок 28.10.19 Жим лежачи на горизонтальній жимовій лаві: 140х5 150-2х5 162,5-2х4 175-2х3, 185-2х3 197,5-2х2 210-3х1 Тобто мої 210 кг відбувались вже на 12,13 та14-му робочих підходах.. і це вже не згадуючи розминочні️ Тому, на цьому не зупиняємось з @lehasalo працюємо й далі.. а далі буде більше @lehasalo #vasyl250gymgym #vasyl #virastyuk #vasylvirastyuk #fsu #strong #strongman #василь #вірастюк #васильвірастюк #богатир #богатирі #сила #жим #жимлежачи

Допис, поширений Василь Вірастюк (@vasylvirastyuk)

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О тренировке команды для Игр непобежденных

Нам с Сергеем Конюшком предложили еще перед финальным отбором. Это было пожелание самих участников, что очень приятно. Для нас интересен опыт, и это честь быть тренерами. Мы приобщались к тренировочному процессу ранее. Официально нигде не заявляли.

Об украинских стронгменах

У нас есть сильный Алексей Новиков, который успешно выступает на международном уровне. Надеюсь в следующем году его сможет "покусать" Павел Наконечный. Сейчас он делает первые шаги в стронгмены, хотя является известным и очень сильным пауэрлифтером. Сейчас он плавно переходит в другой вид спорта. Не возьмусь прогнозировать его результаты. Тот уровень, который он показал на любительском Arnold Strongman Classic в Испании впечатляет. Он в одни ворота выиграл пять упражнений. Получил приглашение и, скорее всего, поедет в Коламбус. Два года назад там выиграл Новиков и получил PRO карту.

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Если вспомнить, каким несколько лет назад был Новиков, то он тоже не природный тяж. Его вес набран, наработан. Поэтому таким спортсменам тяжело выступать в тяжах. Что касается Александра Кочергина, то ему в тяжах нечего делать. Он на уровне Украины очень хорошо выступил, но на мировом уровне его категория 110 кг.

Павел Кордияка в одном возрасте с Новиковым. Если сравнить подход к тренировкам, то одного могу считать профессиональным спортсменом, а другого любителем. Павел спортсмен-любитель только по одной причине – он вынужден заниматься своим основным делом, и где-то в промежутках тренируется. Пока его основным занятием не станет спорт, я буду считать его любителем.

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Arnold Strongman Classic vs World's Strongest Man

Не скажу, что Arnold сильнее. Там участвует только 10 человек. А на Чемпионат мира приезжают все сильнейшие. Есть пять групп по шесть человек. И мы получаем огромную конкуренцию. Там надо отработать квалификацию, а затем выйти в финал, где тоже отработать. Поэтому нельзя говорит, что Arnold сильнее. Но он всегда отличался тем, что достаточно силовым. Все упражнения являются достаточно сложными, и выполнять их не так просто. Поэтому туда и попадают 10 сильнейших.

Достижения vs деньги

Конечно результат. Это если говорить о конечной цели. Конечной целью нельзя ставить наживу от чего-то. Когда будет результат, то придет и все остальные. Если говорить о конкретном моменте, когда нет денег чтобы развиваться и надо еще работать, то это нормальная практика. В свое время и я так работал, и тренировался параллельно. Никогда целью и мотивацию не ставил деньги, только результат.

О развитии Федерации стронгмена

Мы довольны развитием, количеством и качеством турниров. Единственное, конечно, мы не удовлетворены уровнем призовых. Но это напрямую зависит от ситуации в стране. Если вспоминать период 2007-2008 годов, то при встрече с коммерческими партнерами можно было "наколядовать" 10-15 тысяч долларов на турнир. Сейчас эта сумма уменьшилась в разы. Коммерческие структуры не готовы отдавать такие суммы. Говорят, что им реклама не нужна, или это столько на рынке не стоит. Мы своими сметами опустились до минимума и просто выходим в ноль.

О новых атлетах и их развитии

Мы никого не просим приди к нам выступать. Мы делаем условия, а задача спортсмена – принять решение. Работа предыдущей федерации, из которой мы вышли, была направлена ​​на первую пятерку, возможно десятку спортсменов. Мы поменяли стратегию и именно поэтому в нашей федерации три категории – 95, 110 и 110+. Также есть Высшая лига, Первая, Любительская, Студенческая. Спортсменам есть где расти. Все визуально выглядит как бы одинаково, но отличается уровень нагрузок. Есть спортсмену как себя попробовать и нарабатывать технику и физическую силу, расти от сезона к сезону. Мы делаем условия для роста атлета, поскольку большинство приходит из других видов спорта.

 

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Автор: Станислав Безушко
Теги: Спорт Новости Спорта
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