В России задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Обвиняемого арестовали в Москве за якобы шпионаж в пользу Украины.

О задержании украинца Василенко сообщает ТАСС. Его задержали сотрудники ФСБ России.

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Украинец находится в СИЗО

Сообщается, что сотрудники ФСБ якобы установили причастность Василенко к шпионажу в пользу Украины. Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что обвиняемый арестован в Москве.

"Сотрудники ФСБ России с участием российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему предъявлено обвинение, он находится в одном из столичных СИЗО", – рассказал собеседник агентства.

Другие подробности пока не сообщаются.