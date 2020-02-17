Василию Ломаченко – 32: история успеха и лучшие бои выдающегося боксера

Титулованный украинский боксер Василий Ломаченко 17 февраля отмечает день рождения. В этом году выдающемуся спортсмену исполнилось 32 года. Редакция Спорт24 собрала информацию о непростом пути к успеху Василия Ломаченко и самых выдающихся боях в его карьере.

Биография Василия Ломаченко

Василий Ломаченко родился в Одесской области, в живописном городке Белгород-Днестровский. Отец – тренер в боксерском клубе, мать – профессиональная акробатка, мастер спорта. В такой семье парень не мог обойти спортивную карьеру, поэтому начал тренировки под пристальным контролем папы.

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По словам Анатолия Ломаченко, сначала он не хотел, чтобы его сын был профессиональным боксером, а просто воспитывал настоящего мужчину. Поэтому парень с ранних лет не только боксировал на ринге, но и занимался греблей, футболом и самбо.

На ринге будущий чемпион был с 4 лет, а уже в 6 лет Василий Ломаченко провел свой первый бой на международном турнире "Надежда". Тогда будущий чемпион дрался с парнем на 2 года старше него и на 5 килограммов тяжелее. Официально Василий Ломаченко выиграл, однако, чтобы не огорчать соперника, результатом поединка стала ничья.



Василий Ломаченко в детстве

Тот бой я выиграл, но нам сделали ничью, чтобы парень не расстраивался. Это потом мне так объяснил отец,

– вспоминал Василий Ломаченко.

Архивное видео семьи Ломаченко (кадры из документального фильма "История Василия Ломаченко")

Кроме спорта, Василий Ломаченко занимался танцами. Этот кружок будущий чемпион ненавидел, но ходил туда в течение 3 лет, потому что отец пригрозил, что выставит его за дверь боксерского клуба.

Я вообще ненавидел танцевать. Мне не нравилось это,

– вспоминает Василий Ломаченко.

Однако занятия танцами дали результаты: в профессиональном боксе Ломаченко настолько быстро и легко маневрирует, как будто танцует на ринге. Это часто становится причиной проигрыша соперника, который не может спрогнозировать следующий шаг боксера. А в юные годы Василий Ломаченко даже воспроизводил движения легендарного Роя Джонса, пританцовывая на ринге.

Победа на Олимпиадах

Первым весомым шагом к признанию было участие в Олимпиаде-2008, которая проходила в Пекине. Тогда Ломаченко беспрепятственно преодолел старого соперника еще с юниорских лет – россиянина Альберта Селимова. После этого поединка все боксеры, которые становились в бой с Ломаченко, не имели шансов, настолько украинец был убедителен в каждом движении. А последний решающий поединок завершили досрочно, потому что в первом раунде спортсмен трижды нокаутировал соперника и стал Олимпийским чемпионом.

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В Украину Василий Ломаченко вернулся звездой, а Белгород-Днестровский стал городом, который не просто славится историей, а воспитал титулованного боксера. Ведь в Пекине парень впервые получил Кубок Вэла Баркера, которым награждают лучшего боксера вне зависимости от весовой категории.

Впоследствии Василий Ломаченко принял участие во второй Олимпиаде-2012, проходившей в Лондоне. Там получил 4 победы. После этого на руках Василия Ломаченко появились две татуировки олимпийских колец, а на торсе – портрет отца – человека, без которого Ломаченко не достиг бы успеха.

Василий Ломаченко – Хан Чон Схул: видео финала Олимпийских игр 2012

Путь к чемпионству в профессионалах

Уже во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. Тогда, в марте 2014 года, на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо. Мексиканец вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За все 12 раундов Салидо нанес более 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не отреагировал на нарушение правил.

Это больше всего удивило Ломаченко, который не привык к таким методам соперника. Но даже в этом бою украинец проявил себя: он не сдался под напором мексиканца и наносил точные удары в лицо до финального гонга.

По результатам очков, украинец таки проиграл. Однако на родине сторонники Василия Ломаченко не воспринимают этот поединок поражением, поскольку считают, что если бы Салидо дрался по правилам, то не выстоял бы и нескольких раундов.

Василий Ломаченко – Салидо: видео боя

Далее у настойчивого борца были только триумфальные поединки. В бою с известным боксером Гарри Расселлом Василий Ломаченко таки достиг желаемого – выиграл титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе. Впоследствии украинец сошелся на ринге с Чонлатарном Пирийяпиньо, Гамальером Родригесом, Ромуло Коасича, Романом Мартинесом, Николасом Уолтерсом, Джейсоном Сосо, Мигелем Марриагою, Гильермо Ригондо, Хорхе Линаресом (завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Super и The Ring), Хосе Педрасом. Все поединки завершились победой Василия Ломаченко.

Последние бои Василия Ломаченко

В апреле 2019 года Василий Ломаченко провел бой против Энтони Кролла и жестко нокаутировал британца. В бою против Кроллы украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом. Но впоследствии оказалось, что это только вывих.

А в августе Василий победил еще одного британца, победителя Олимпийских игр – Люка Кэмпбелла. За год Василий добавил в свою коллекцию пояс WBC и вплотную подошел к своей глобальной цели – стать абсолютным чемпионом мира.

Видео моментов боя Ломаченко – Кэмпбелл

В целом, 2019 год Ломаченко может занести себе в актив, хотя чего-то невероятного он не совершил.

Скандальное видео Василия Ломаченко со спецназом РФ

В январе 2020 года на официальной странице Василия Ломаченко в инстаграме было опубликовано видео на религиозную и военную тематику. На кадрах присутствует спецназ России, а в конце автор видео благодарит "вежливых людей". Так называли российских военных, которые без опознавательных знаков захватывали украинские объекты в Крыму и осуществляли аннексию полуострова.

Видео, из-за которого Василий Ломаченко попал в скандал

На боксера полился шквал критики. Впоследствии Ломаченко ответил на критику, зачитав стихотворение.

После скандала на совместной странице Ломаченко и Александра Усика в Instagram было опубликовано видео с кадрами любительской карьеры боксера, в частности, победы на двух Олимпиадах. Это видео опубликовал в своем Instagram Усик. В ролике акцентировано внимание на украинском флаге, который Ломаченко каждый раз после побед держит в руках. В середине ролика можно услышать украинский гимн.

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Что ждет дальше Василия Ломаченко?

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум намерен организовать бой между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) 30 мая на легендарной нью-йоркской арене "Мэдисон Сквер Гарден".

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Если бой Ломаченко – Лопес состоится, то украинец может получить за него 4,5 миллиона долларов. До сих пор самым большим гонораром Ломаченко за бой были 2 миллиона евро. Их чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO заработал 31 августа 2019 года, когда победил Люка Кэмпбелла.

Теофимо Лопес 15 декабря легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.

Если Ломаченко победит, он станет абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. И вторым украинцем, который получил такой титул. До этого абсолютным чемпионом мира по боксу был Александр Усик в первом тяжелом весе.

Топ-10 нокаутов в карьере Василия Ломаченко

Вашему вниманию видео лучших 10-ти нокаутов за всю карьеру Василия Ломаченко.