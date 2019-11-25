Важный защитник "Динамо" пропустит решающий матч Лиги Европы

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Денис Попов / fcdynamo.kiev.ua

Защитник "Динамо" Денис Попов рискует пропустить матч 5 тура Лиги Европы. Киевский клуб 28 ноября сыграет в Швеции против "Мальме".

Попов не сыграл с "Мариуполем" в рамках 15 тура чемпионата Украины. Его заменил Тамаш Кадар. У футболиста "Динамо" диагностировано мышечное повреждение.

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Об этом сообщил главный врач киевской команды Леонид Миронов.

У Попова обычное мышечное повреждение задней поверхности бедра. На восстановление уйдет 10 дней,
– цитирует Миронова сайт "Динамо".

Денис Попов стал стабильно выходить в основе команды со второй половины октября. На его счету уже 7 матчей и 2 гола во всех турнирах в нынешнем сезоне.

Несмотря на поставленный диагноз, участие Попова на матче "Динамо" в Лиге Европы против "Мальме" под вопросом.

Если "Динамо" сможет победить "Мальме", то досрочно выйдет в плей-офф Лиги Европы. Поражение может плохо повлиять на перспективы "бело-синих" выйти из группы.

Сейчас киевляне набрали 6 очков и делят первую строчку с "Копенгагеном". "Мальме" отстает от лидеров всего на один балл.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига Европы Динамо
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