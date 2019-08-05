Вдова Дадашева о смерти мужа: Помогают только антидепрессанты

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала, как чувствует себя после смерти мужа. Дадашева 4 августа похоронили в России.

Жена Максима Дадашева рассказала, что тяжело переживает смерть мужа и принимает антидепрессанты.

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Он всегда шел до конца. Начинал тренировки уже через три дня после боя. Я у него спрашивала: "Почему ты не отдыхаешь?". А он отвечал: "Пока я отдыхаю, мои противники тренируются". Я не знаю, как пережить его смерть. Помогают только антидепрессанты,

– цитирует жену Дадашева kp.ru.

Церемония прощания с Максимом прошла в морге Николаевской больницы Петергофа. На ней присутствовало около 200 человек. Дадашев был похоронен по мусульманскому обряду на городском кладбище Петергофа.

Что известно о смерти Максима Дадашева

Российский боксер Максим Дадашев умер в США в результате травм, полученных во время боя, который состоялся в ночь на 20 июля. В одиннадцатом раунде боя с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом россиянин пропустил мощный удар слева, но с трудностями устоял на ногах.

Матиас пошел добивать соперника, но нокаутировать не сумел, ведь угол россиянина остановил поединок. После завершения встречи боксеру стало плохо, и его экстренно госпитализировали.

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Медики сумели устранить кровоизлияние и снять отек. Дадашев был введен в медикаментозную кому. В ходе операции у Максима была удалена часть черепа. 23 июля Максим Дадашев умер. По сообщению ТАСС, у боксера не выдержало сердце.

Максим Дадашев – 28-летний российский боксер. На профессиональном ринге провел 14 поединков. 13 поединков Дадашев выиграл (11 нокаутом). 14-й поединок был против Матиаса, который он проиграл.

В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России. Дадашев был участником Европейских игр 2015 года. Мастер спорта России международного класса.