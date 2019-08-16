Вдова Дадашева рассказала о смерти мужа: Видела его последний вздох

Елизавета Апушкіна, вдова российского боксера Максима Дадашева, поделилась воспоминаниями от посещения мужа в больнице. Елизавета рассказала, что видела последний вздох боксера.

Врачи сказали Апушкиной, что у Максима нет шансов выжить после боя против Сабриэля Матиаса.

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Когда я приехала к нему в больницу, я сразу же спросила у врачей, какие его шансы. Мне сказали, что их нет. Я зашла к нему в палату, он был утыкан проводами. Я смотрела на эти аппараты и увидела, что кровяное давление пошло вниз. Врач сказал мне, что это значит, что он сейчас умрет. Мне поставили стул возле его ног, и я видела его последний вздох. Это самый страшный день в моей жизни,

– сказала Апушкина.

Она также заявила, что Сабриэль Матиас не отказался от гонорара и это был пиар-ход. Хотя СМИ сообщили, что Матиас действительно отказался от денег за бой против россиянина.

Люди, которые организовывают бои, должны более профессионально к этому относиться. Если боксер говорит, что с ним все хорошо – это ничего не значит. В людях тоже есть вина. Мы очень любим кровь и зрелище, бой не останавливали, чтобы люди продолжали смотреть. Пока продолжается расследование, я не могу разглашать много моментов. Но хочу сказать одно, я добьюсь того, чтобы все виновные понесли наказание,

– рассказала Апушкина в эфире Матч ТВ.

Что известно о смерти Максима Дадашева

Российский боксер Максим Дадашев умер в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. В 11-м раунде боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом россиянин пропустил мощный удар слева, но с трудом устоял на ногах.

Матиас пошел добивать соперника, но нокаутировать не сумел, ведь угол россиянина остановил поединок. После завершения встречи боксеру стало плохо, и его экстренно госпитализировали.

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Медики сумели устранить кровоизлияние и снять отек. Дадашев был введен в медикаментозную кому. В ходе операции у Максима была удалена часть черепа. 23 июля Максим Дадашев умер. По сообщению ТАСС, у боксера не выдержало сердце.

В воскресенье, 4-го августа, в Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с Максимом Дадашевым. Дадашев был похоронен по мусульманскому обряду на городском кладбище Петергофа.

Максим Дадашев – 28-летний российский боксер. На профессиональном ринге провел 14 поединков. 13 поединков Дадашев выиграл (11 нокаутом). 14-й поединок был против Матиаса, который он проиграл.

В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России. Дадашев был участником Европейских игр 2015 года. Мастер спорта России международного класса.