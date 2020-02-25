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Вдова Коби Брайанта подала иск к компании-владельцу разбившегося вертолета

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Ванесса Брайант во время торжественной церемонии прощания с Коби Брайантом / Parade

Ванесса Брайант – вдова баскетболиста Коби Брайанта, подала иск к компании Island Express Helicopters, которая и эксплуатировала вертолет, который разбился 26 января. Тогда погибли девять человек.

Как пишет TMZ, в иске Ванесса Брайант обвиняет компанию в том, что их пилот Ара Зобаян допустил халатность, поскольку не имел право осуществлять полет в таких погодных условиях, которые были в этот день. В день авиакатастрофы был довольно густой туман.

К слову: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

В т же время в самой компании пока воздерживаются от комментариев, называя саму авиакатастрофу несчастным случаем.

Сумма компенсации в иске не указывается.

Стоит отметить, что для победы в судебном процессе сначала надо будет доказать, что это была именно халатность, а не несчастный случай.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Погиб Коби Брайант Баскетбол
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