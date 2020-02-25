Вдова Коби Брайанта подала иск к компании-владельцу разбившегося вертолета
Ванесса Брайант – вдова баскетболиста Коби Брайанта, подала иск к компании Island Express Helicopters, которая и эксплуатировала вертолет, который разбился 26 января. Тогда погибли девять человек.
Как пишет TMZ, в иске Ванесса Брайант обвиняет компанию в том, что их пилот Ара Зобаян допустил халатность, поскольку не имел право осуществлять полет в таких погодных условиях, которые были в этот день. В день авиакатастрофы был довольно густой туман.
К слову: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
В т же время в самой компании пока воздерживаются от комментариев, называя саму авиакатастрофу несчастным случаем.
Сумма компенсации в иске не указывается.
Стоит отметить, что для победы в судебном процессе сначала надо будет доказать, что это была именно халатность, а не несчастный случай.
Что известно о смерти Коби Брайанта
- Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе – его вертолет упал неподалеку от Лос-Анджелеса вблизи города Калабас утром 26 января по местному времени.
- Погибли все 9 человек, находившихся на борту вертолета. Среди них и его дочь Джианна.
- Матчи НБА после известия о гибели начали с минуты молчания.
- Коби Брайанта и его дочь похоронили тайно от болельщиков.
- 24 февраля в "Стейплс-центре" (арена, где проводят домашние матчи "Лейкерс") провели поминальную службу по баскетболисту.