Вдова Коби Брайанта подала иск к компании-владельцу разбившегося вертолета

Ванесса Брайант – вдова баскетболиста Коби Брайанта, подала иск к компании Island Express Helicopters, которая и эксплуатировала вертолет, который разбился 26 января. Тогда погибли девять человек.

Как пишет TMZ, в иске Ванесса Брайант обвиняет компанию в том, что их пилот Ара Зобаян допустил халатность, поскольку не имел право осуществлять полет в таких погодных условиях, которые были в этот день. В день авиакатастрофы был довольно густой туман.

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В т же время в самой компании пока воздерживаются от комментариев, называя саму авиакатастрофу несчастным случаем.

Сумма компенсации в иске не указывается.

Стоит отметить, что для победы в судебном процессе сначала надо будет доказать, что это была именно халатность, а не несчастный случай.

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