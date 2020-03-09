Вечное дерби и трибуны в огне: в Сербии состоялся матч между "Црвеной Звездой" и "Партизаном"

"Вечным дерби" называют противостояние двух клубов из столицы Сербии – "Црвены Звезды" и "Партизана". История ненависти достигает самого начала создания этих двух клубов, далекого 1945 года. Как в большинстве случаев, друг с другом не любятся не только из-за футбола, но и политических предпочтений. "Црвена Звезда" – это милицейский клуб, а их извечные враги "Партизан" – военные.

Фанатские группировки

"Делиje" (Герои) – наиболее радикальная группировка команды "Црвена Звезда". Она была основана в 1989 году. Именно между ними и болельщиками загребского "Динамо" состоялась одна из самых массовых драк в истории футбола, из-за чего войны на Балканах нельзя уже было избежать, это стало точкой невозврата.

Больше о "Беспорядках на матче загребского "Динамо" и "Црвены Звезды" на стадионе "Максимир" 13 мая 1990 года читайте по ссылке.

"Гробари" – самые известные поклонники "Партизана". Они получили такое название в конце 70-х годов от своих извечных соперников из "Црвены Звезды". Считаются одними из самых агрессивных и опасных во всем мире. Для них не существует страха и препятствий на своем пути.

Примечательно: Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и что от них ждать

Но между фанами "красно-белых" и "черно-белых" существует одна вещь, которая в фанатских кругах очень важна и существенна. Фаны "Звезды" являются одним целым, они всегда поддерживают свою любимую команду в единстве и неделимости. В отличие от них, их соперники из "Партизана" болеют на трех различных секторах на стадионе. Между ними идет внутренняя борьба за лидерство на трибунах и вне их. Они пытаются влиять на рынок наркобизнеса в Белграде.

История знает также такие моменты, когда эти соперники объединялись между собой. Было это тогда, когда в начале 90-х годов началась Балканская война.

162-е дерби

В воскресенье, 1 марта, отгремели 162-е наиболее жаркие и опасные дерби мира! Противостояние происходило на стадионе "Црвены Звезды" "Райко Митич", который вмещает более 55 тысяч человек. Именно на этом стадионе сборная Украины играла против Сербии в отборе на Евро-2020.

Чтобы понять и почувствовать атмосферу вечного дерби, там нужно побывать, передать это словами невозможно. В таких ситуациях футбол отходит на второй план.

Видеообзор матча Црвена Звезда – Партизан

В день матча в целом городе усиливаются меры безопасности. Что меня больше всего удивило, так это то, что за порядком следят не только простые полицейские, а также Жандармерия Сербии (это что-то на подобии Национальной гвардии). Вооруженные до зубов силовики выглядят так, будто с минуты на минуту должна была начаться полномасштабная война, а не охрана безопасности во время футбольного матча. Но как бы они не следили, схватка между "Делиjе" и "Гробарями" все-таки состоялась перед матчем, за пределами стадиона.

Стоит отметить, что в Белграде между болельщиками не существует никакого кодекса чести. В ход идет все, что есть под рукой. Так же было и в этот раз. Цепи, ножи, бутылки и все остальное, чем можно было нанести серьезный урон. Во время этой бойни правоохранители загнали простых болельщиков в бары и магазины, и выпустили только тогда, когда закончилась массовая драка между фанами.

В беседе один серб рассказал мне одну изюминку. Его звали Слободан. Он не принадлежит ни к одной из сторон, но разбирается в этом очень хорошо. На вопрос о том, почему правоохранители не предотвратили драку между враждующими лагерями, Слободан ответил так: "Их полиция нарочно время от времени пускает одних к другим, чтобы они подрались, ведь после этого будут спокойнее на стадионе, меньше будут вредить".

На стадионе было так, как все мы можем увидеть на You Tube – взрывы, файеры и реальные огни на трибунах. Главный арбитр матча несколько раз прекращал поединок из-за густого дыма, из-за которого ничего не было видно.



Фанаты жгут файеры на матче (фото автора)

Поддержка обеих команд была очень большой, а главное – преданной. На украинских стадионах не увидишь никогда такого, чтобы все болельщики в течение целого матча – от пятилетнего ребенка и до 85-летнего дедушки – стояли и пели! Это что-то прекрасное. Но как ни странно, не было никаких столкновений между двумя враждующими лагерями в чаше стадиона. Ведь, кто немного следит за теми поединками, там частенько любят побежать друг к другу и бросить какой-то горящий предмет.

Remi u 162. večitom derbiju

️Karte za Midtjiland u prodaji



Vreme je za novi Minut sa Zvezdom



#fkcz pic.twitter.com/Eup6DTQczI — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) March 2, 2020

Подытоживая фанатские противостояния в Белграде, можно сказать одно – пока будут существовать такие фанаты, как в столице Сербии, футбол будет еще иметь какой-то смысл и будет привлекать болельщиков на стадионы. С другой стороны, для тех болельщиков это стиль жизни и религия...

Автор: Михаил Босый