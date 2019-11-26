Ведет себя как бразилец: игрок "Манчестер Сити" выразил свое мнение об украинце Зинченко

Накануне матча Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шахтер" форвард "горожан" Габриэл Жезус рассказал о том, как ведет себя украинский легионер команды Александр Зинченко.

Жезус отметил, что украинец ведет себя так же как и бразильцы.

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Он очень счастлив, все время. Это необычно. Этим он отличается от других.

Это мы, бразильцы, склонны быть счастливыми, веселиться, петь и танцевать. Хотя он и не мой соотечественник, но ведет себя так же. Он тоже постоянно получает удовольствие от жизни. Зинченко – крутой парень,

– цитирует Жезуса телеканал "Футбол 1".

Жезус в нынешнем сезоне провел 16 матчей за "Манчестер Сити", отметившись 5 голами и 3 результативными передачами. На счету Зинченко 9 поединков за "горожан". В конце октября украинец перенес операцию на колене.

Во вторник, 26 ноября, "Манчестер Сити" дома примет "Шахтер" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00.