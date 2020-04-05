Ведущие украинские спортсмены присоединились к международной акции White Card: фото

6 апреля в мире празднуют день спорта на благо развития и мира, который ООН вместе с МОК решили отмечать в 2013 году Ведущие украинские спортсмены продолжают присоединяться к акции White Card.

Украина ежегодно активно присоединяется к празднованию этого праздника, понимая, что спорт имеет уникальную силу для того, чтобы способствовать объединению людей вокруг мира, дружбы и развития. Многочисленное количество спортсменов Украины успели показать белую карточку в знак мира и спокойствия в мире.

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В этом году предлагается спортсменам и организаторам спортивных событий приобщиться к акции #WhiteCard из своего дома.

В течение 2–6 апреля надо выложить фото с белой карточкой в руках и рассказать о своей мотивации в спорте или о значении спорта в своей жизни.

К акции присоединилась одна из главных олимпийских надежд Украины в фехтовании Ольга Харлан, которая выложила фото в своем инстаграме и призвала других тоже присоединиться к акции.

Белая карточка – знак мира и спокойствия в мире! Спорт – это сладкий миг победы после тяжелого труда. Возможность стать лучшей версией себя,

– написала трехкратная чемпионка по вольной борьбе Юлия Ткач.

Мой роман со спортом начался в пять лет. Не представляю свою жизнь без гимнастики. Ради незабываемых минут на пьедестале можно отдать все на свете! Ради олимпийской медали спортсмены работают за пределами своих возможностей! Горжусь тем, что я спортсменка,

– рассказала бронзовая олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

Моя мотивация в спорте – это постоянное движение и развитие не только физических, но и ментальных, духовных качеств личности. Только постоянное самосовершенствование сделает меня чемпионкой,

– написала серебряная чемпионка мира по сноубордингу Аннамари Данча.

Украинская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, трехкратная бронзовая призерка чемпионатов мира по водным видам спорта Анастасия Савчук тоже присоединилась к акции и выложила фото в инстаграме.

Вице-чемпион Олимпийских игр по пулевой стрельбе Сергей Кулиш присоединился ко Всемирной акции МОК и ООН #WhiteCard ради спокойствия во всем мире.

Здоровый образ жизни, физическая и интеллектуальная активность является залогом нашего общего процветания и счастья,

– написали чемпионки мира по синхронному плаванию Влада и Марина Алексеевы.

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