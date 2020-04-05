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Ведущие украинские спортсмены присоединились к международной акции White Card: фото

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Анна Ризатдинова White Card / facebook.com/anna.rizatdinova

6 апреля в мире празднуют день спорта на благо развития и мира, который ООН вместе с МОК решили отмечать в 2013 году Ведущие украинские спортсмены продолжают присоединяться к акции White Card.

Украина ежегодно активно присоединяется к празднованию этого праздника, понимая, что спорт имеет уникальную силу для того, чтобы способствовать объединению людей вокруг мира, дружбы и развития. Многочисленное количество спортсменов Украины успели показать белую карточку в знак мира и спокойствия в мире.

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В этом году предлагается спортсменам и организаторам спортивных событий приобщиться к акции #WhiteCard из своего дома.

В течение 2–6 апреля надо выложить фото с белой карточкой в руках и рассказать о своей мотивации в спорте или о значении спорта в своей жизни.

К акции присоединилась одна из главных олимпийских надежд Украины в фехтовании Ольга Харлан, которая выложила фото в своем инстаграме и призвала других тоже присоединиться к акции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 квітня по всьому світу відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, що був започаткований у 2013 році Організацією Об’єднаних Націй разом з Міжнародним Олімпійським Комітетом. Україна щороку активно долучається до відзначення цього свята, розуміючи, що спорт має унікальну силу для того, щоб сприяти об'єднанню людей навколо миру, дружби та розвитку. Численна кількість спортсменів України встигли оказати білу картку на знак миру та спокою в світі. Цьогоріч пропонується атлетам та спортивних організаторам долучитися до акції #WHITECARD із своєї домівки. Все просто: протягом 2-6 квітня треба викласти креативне фото із білою карткою в руках й розповісти про свою мотивацію у спорті або про значення спорту в своєму житті. Фото позначити хештегом #WhiteCard й тегнути @peaceandsport й @the_olympic_team_ua ! Приєднуйся!!!

Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

Белая карточка – знак мира и спокойствия в мире! Спорт – это сладкий миг победы после тяжелого труда. Возможность стать лучшей версией себя,
– написала трехкратная чемпионка по вольной борьбе Юлия Ткач.

Мой роман со спортом начался в пять лет. Не представляю свою жизнь без гимнастики. Ради незабываемых минут на пьедестале можно отдать все на свете! Ради олимпийской медали спортсмены работают за пределами своих возможностей! Горжусь тем, что я спортсменка,
– рассказала бронзовая олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 квітня по всьому світу відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, що був започаткований у 2013 році Організацією Об’єднаних Націй разом з Міжнародним Олімпійським Комітетом. В рамках міжнародної акції #whitecard спортсмени розповідають про значення спорту в своєму житті. Мій роман зі спортом почався в 5 років. Не уявляю своє життя без гімнастики! Заради незабутніх хвилин на п'єдесталі можна віддати все на світі!Заради олімпійської медалі спортсмени працюють за межами своїх можливостей! пишаюся тим, що я спортсменка !!! #WhiteCard @peaceandsport @the_olympic_team_ua

Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Моя мотивация в спорте – это постоянное движение и развитие не только физических, но и ментальных, духовных качеств личности. Только постоянное самосовершенствование сделает меня чемпионкой,
– написала серебряная чемпионка мира по сноубордингу Аннамари Данча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 квітня по всьому світу відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, що був започаткований у 2013 році Організацією Об’єднаних Націй разом з Міжнародним Олімпійським Комітетом. Україна щороку активно долучається до відзначення цього свята, розуміючи, що спорт має унікальну силу для того, щоб сприяти об'єднанню людей навколо миру, дружби та розвитку. Численна кількість спортсменів України встигли оказати білу картку на знак миру та спокою в світі. Моя мотивація в спорті це постійний рух та розвток не лише фізичних але й ментальних, духовних якостей особистості. Лише постійне самовдосконалення може зробити мене чемпіонкою #WHITECARD #WhiteCard @peaceandsport @the_olympic_team_ua #olimpiada #olimpicteam #sport @noc_athletecomission

Допис, поширений Annamari Dancha (@annamari_dancha)

Украинская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, трехкратная бронзовая призерка чемпионатов мира по водным видам спорта Анастасия Савчук тоже присоединилась к акции и выложила фото в инстаграме.

Вице-чемпион Олимпийских игр по пулевой стрельбе Сергей Кулиш присоединился ко Всемирной акции МОК и ООН #WhiteCard ради спокойствия во всем мире.

Здоровый образ жизни, физическая и интеллектуальная активность является залогом нашего общего процветания и счастья,
– написали чемпионки мира по синхронному плаванию Влада и Марина Алексеевы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 квітня -International Day of Sport for Development and Peace — порівняно нове свято в календарі міжнародних та всесвітніх дат, встановлених ООН. ️Спорт на благо миру та розвитку - ключове формулювання цієї міжнародної події, яке підкреслює важливість і необхідність цього виду загальнолюдської діяльності для всіх нас, для суспільства, держави, урядових та неурядових організацій. Здоровий спосіб життя, фізична і інтелектуальна активність є запорукою нашого загального процвітання і благополуччя.? . . . . . . #спорт#worldsportsday##day#sport#world#aqua#artisticswimming#girls#peace#ukraine#athlete#athletics#twins#ukrainegirls#top#whitecard#olympics#follow#peak#sportstyle#healthy

Допис, поширений Marina&Vlada Aleksiivy (@twins_alexx)

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Анна Ризатдинова Ольга Харлан
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