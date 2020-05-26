Ведущий легионер "Карпат" неожиданно покинул команду
Футболист "Карпат" Тим Халл покидает львовскую команду. Игрок сборной Люксембурга объявил, что больше не является футболистом "Карпат".
Халл не отыграл полный сезон за "Карпаты"
23-летний центральный защитник из Люксембурга Тим Халл сообщил в Инстаграме, что покинул "Карпаты".
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"В этом посте я хотел бы сказать, что больше не являеюсь игроком львовских "Карпат". Я хочу поблагодарить моих тренеров, товарищей по команде, персонал и болельщиков за этот сезон. Желаю вам всего наилучшего и удачи в будущем", – написал Халл.
Сейчас "Карпаты" официально не подтвердили, что Халл покинул команду. Также не сообщаются причины расторжения контракта.
Соглашение между сторонами было заключено в августе 2019 года. Контракт Халла, по данным Transfermarkt, действует до 30 июня 2021-го.
В текущем сезоне Халл провел за "Карпаты" 25 официальных матчей и забил один мяч.
Какова ситуация в "Карпатах"
- После 23 туров чемпионата Украины львовский клуб занимает последнюю строчку и рискует вылететь в первую лигу.
- Кроме того, по информации СМИ, у "Карпат" финансовые проблемы.
- Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин сообщал, что у клуба нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус. Впоследствии в клубе таки нашли ресурсы.