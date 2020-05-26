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Ведущий легионер "Карпат" неожиданно покинул команду

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Тим Халл
Тим Халл / fckarpaty.com

Футболист "Карпат" Тим Халл покидает львовскую команду. Игрок сборной Люксембурга объявил, что больше не является футболистом "Карпат".

Халл не отыграл полный сезон за "Карпаты"

23-летний центральный защитник из Люксембурга Тим Халл сообщил в Инстаграме, что покинул "Карпаты".

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"В этом посте я хотел бы сказать, что больше не являеюсь игроком львовских "Карпат". Я хочу поблагодарить моих тренеров, товарищей по команде, персонал и болельщиков за этот сезон. Желаю вам всего наилучшего и удачи в будущем", – написал Халл.

Сейчас "Карпаты" официально не подтвердили, что Халл покинул команду. Также не сообщаются причины расторжения контракта.

Соглашение между сторонами было заключено в августе 2019 года. Контракт Халла, по данным Transfermarkt, действует до 30 июня 2021-го.

В текущем сезоне Халл провел за "Карпаты" 25 официальных матчей и забил один мяч.

Какова ситуация в "Карпатах"

  • После 23 туров чемпионата Украины львовский клуб занимает последнюю строчку и рискует вылететь в первую лигу.
  • Кроме того, по информации СМИ, у "Карпат" финансовые проблемы.
  • Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин сообщал, что у клуба нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус. Впоследствии в клубе таки нашли ресурсы.
Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Трансферы ФК Карпаты
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