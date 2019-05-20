Великобритания благодаря камбеку сохранила место в хоккейной элите, Швеция победила Латвию:видео

В заключительном, 8-м туре, на чемпионате мира по хоккею сошлись сборные Франции и Великобритании, которые занимали два последних места в группе А.

Франция – Великобритания 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

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Сборной Великобритании, которая проиграла все матчи на турнире, нужно было только побеждать Францию, у которой в запасе был 1 набранный пункт.

Основное время завершилось со счетом 3:3, а в овертайме Великобритания все же одержала победу и сохранила место в элите. У обеих сборных по 2 очка, но по личным встречам британцы остаются.

Видео победного броска в матче Франция – Великобритания

Швеция – Латвия 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

В другом, еще более драматичном поединке, сошлись Швеция и Латвия. Латышам для того, чтобы сохранять шансы на плей-офф, нужно было обязательно побеждать в основное время. Не получилось, но Латвия проявила большой характер. Команда уступала 0:1, 1:2 и 3:4, однако в конце сумела сравнять счет.

Впрочем, буквально на последней минуте Швеция одержала победу 5:4 и вышла в 1/4 финала.

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