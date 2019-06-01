Велогонщик побил зрителя во время гонки "Джиро д'Италия": видео

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Мигель Анхель Лопес
Мигель Анхель Лопес / Фото из свободных источников

Во время 20-го этапа велогонки "Джиро д'Италия" колумбийский велосипедист "Астаны" Мигель Анхель Лопес побил болельщика.

За несколько километров до финиша болельщик помешал Лопесу на подъеме, в результате чего велогонщик упал с велосипеда. Он потерял время и отстал от пелетона.

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Лопес отстал на финише от победителя на 1 минуту и 49 секунд. Победил же другой представитель "Астаны" Пейо Бильбао. Его время 5 часов, 46 минут и 2 секунды.

Теперь же отставание в общем зачете Лопеса от лидера – Ричарда Карапаса из Movistar возросло до 7 минут и 18 секунд. Колумбиец занимает шестое место в общем зачете.

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Теги: Новости Спорта Спорт Велоспорт
Источник: 24 канал
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