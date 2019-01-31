Велогонщика дисквалифицировали за двусмысленное фото с незнакомкой, женщина обратилась в полицию

Бельгийского велогонщика Ильо Кейсси отстранили от аргентинского этапа "Вульета Сан-Хуан" из неприличного фото с его участием.

Организаторы соревнований увидели фотографию, на которой члены команды Deceuninck-QuickStep, пилотом которой является Ильо, сфотографировались с официанткой.

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Бельгийцу досталось место позади девушки – и он, закинув руку за голову, принял довольно двусмысленную позу.

#ICYMI This is the photo of the incident with @IljoKeisse and the rest of his teammates of @deceuninck_qst at @vueltasanjuanok where the Belgian rider is sexually posing behind a waitress from a local bar as she posed for a photograph with the team #VueltaSJ2019 pic.twitter.com/uqMB7AVadW — World Cycling Stats (@wcsbike) 30 января 2019 г.

Как пишет Cycling News, женщина позже обратилась в полицию с жалобой и рассказала об инциденте местным СМИ, а Кейсси расстался с 80 долларами, которые у него изъяли как штраф.

Велогонщик в социальных сетях попросил прощения за инцидент.

"Хочу попросить прощения перед всеми за то жест на фото. Я никого не хотел обидеть, и приношу свои глубочайшие извинения. Я признаю, что совершил ошибку. Мне правда очень жаль", – написал спортсмен в Twitter.

I want to apologize to everybody for the gesture during a photo taken this week. I didn’t want to offend anybody and I deeply regret it. I know I’ve made a mistake but I’m not a disrespectful person. I’m really sorry. @vueltasanjuanok — Iljo Keisse (@IljoKeisse) 29 января 2019 г.

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