Венесуэлка установила новый рекорд мира в тройном прыжке: видео
Юлимар Рохас из Венесуэлы побила рекорд российской спортсменки Татьяны Лебедевой. 24-летняя легкоатлетка покорила отметку в 15,43 метра на турнире в Мадриде.
Двукратная чемпионка мира венесуэлка Юлимар Рохас стала новой владелицей мирового рекорда в тройном прыжке в помещении. На международных соревнованиях в Мадриде легкоатлетка прыгнула на 15,43 метра.
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Первая попытка легкоатлетки была неудачная – заступ. На первое место Юлимар Рохас вышла после второй попытки с прыжком 14,65 метра. В третьей попытке спортсменка снова сделала заступ. Обновила свой же рекорд Южной Америки в четвертой – 15,29 метра, еще раз допустила заступ в пятой и в последней попытке Рохас установила новый мировой рекорд – 15,43 метра.
Последняя попытка прыжка венесуэльской спортсменки: смотрите видео
Таким образом, она превзошла мировой рекорд, принадлежавший россиянке Татьяне Лебедевой и установленный на чемпионате мира 2004 года в Будапеште, – 15,36 метра.
Добавим, что в 1995 году украинка Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке на открытом воздухе – 15,50 метра, который никто так пока не превзошел.
Интересные факты о Юлимар Рохас
- Спортсменка специализируется в тройном прыжке. Венесуэльская спортсменка является многократной чемпионкой мира.
- В 2016 году получила серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
- В Мадриде 2016 впервые покорила 15 метров, а также четыре раза обновляла личный рекорд.
- В 2019 году на соревнованиях "Memorial Francisco Ramon Higueras" в Андухар прыгнула на 15,41 метра, что стало вторым самым длинным прыжком в истории дисциплины.
- На мировом первенстве 2019 года защитила титул чемпионки мира в тройном прыжке.
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