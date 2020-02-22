Венесуэлка установила новый рекорд мира в тройном прыжке: видео

Юлимар Рохас из Венесуэлы побила рекорд российской спортсменки Татьяны Лебедевой. 24-летняя легкоатлетка покорила отметку в 15,43 метра на турнире в Мадриде.

Двукратная чемпионка мира венесуэлка Юлимар Рохас стала новой владелицей мирового рекорда в тройном прыжке в помещении. На международных соревнованиях в Мадриде легкоатлетка прыгнула на 15,43 метра.

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Первая попытка легкоатлетки была неудачная – заступ. На первое место Юлимар Рохас вышла после второй попытки с прыжком 14,65 метра. В третьей попытке спортсменка снова сделала заступ. Обновила свой же рекорд Южной Америки в четвертой – 15,29 метра, еще раз допустила заступ в пятой и в последней попытке Рохас установила новый мировой рекорд – 15,43 метра.

Последняя попытка прыжка венесуэльской спортсменки: смотрите видео

Making 15.43m look easy.



Yulimar Rojas in full flow on her way to breaking the triple jump world indoor record?



pic.twitter.com/jlTu0KH5eY — World Athletics (@WorldAthletics) February 21, 2020

Таким образом, она превзошла мировой рекорд, принадлежавший россиянке Татьяне Лебедевой и установленный на чемпионате мира 2004 года в Будапеште, – 15,36 метра.

Добавим, что в 1995 году украинка Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке на открытом воздухе – 15,50 метра, который никто так пока не превзошел.

Интересные факты о Юлимар Рохас