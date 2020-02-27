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Венгерский клуб отстранил тренера из-за подозрения на коронавирус

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Венгерский футбольный клуб "Гонвед" отправил на карантин своего главного тренера Джузеппе Саннино. Все из-за коронавируса.

Причиной для таких радикальных шагов со стороны руководства "Гонведа" стало то, что Джузеппе Саннино посетил Италию. Там сейчас вспышка коронавируса, от которого уже умерли 14 человек (по состоянию на 27 февраля).

К слову: Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19

Как говорится на официальном сайте "Гонведа", Джузеппе Саннино и его помощник Алессандро Ресенти посетили Италию, где могли контактировать с зараженными коронавирусом. Поэтому после их возвращения в Будапешт, обоих отправили на карантин. А в матчах командой будет руководить Иштван Писонт.

"Мы согласились удаленно управлять работой команды, помня, чего требуют чрезвычайные ситуации. Все мы несем ответственность за игроков команды, детей в академии, родителей, болельщиков и людей, которые работают в клубе. Поэтому мы приняли такое решение", – приводит слова Джузеппе Саннино официальный сайт клуба.

В субботу, 29 февраля, "Гонвед" сыграет матч чемпионата Венгрии против ДВТК.

Что нужно знать о коронавирусе Covid-19

  • Коронавирус Covid-19 начался с китайского города Ухань. Затем он распространился по всей стране и перекинулся за ее пределы.
  • Коронавирусом в мире заразились более 82 тысяч человек. Из них лишь около 4 тысяч – за пределами Китая. Среди них и четверо украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess. Под подозрением и украинка, которая приехала в Италию.
  • По состоянию на 27 февраля от коронавируса умерли 2 810 человек.
  • В Италии подтвержден случай заражения коронавирусом у одного из футболистов.
  • В Италии из-за вспышки коронавируса перенесли футбольные матчи. Без зрителей состоится и тур Серии A 29 февраля – 2 марта. Среди них и принципиальное дерби "Ювентус" – "Интер".
  • Матч Лиги Европы в Милане между "Интером" и "Лудогорецом" проведут без зрителей из-за мер по безопасности в стране. Сами игроки "Лудогорца" прибыли в Италию в специальных масках.
  • Акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" упали на 14%. Падение связывают с распространением коронавируса в Италии. В целях безопасности "Ювентус" уже закрыл свой клубный музей и приостановил туры по стадиону.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Венгрия Коронавирус Covid-19
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