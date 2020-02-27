Венгерский клуб отстранил тренера из-за подозрения на коронавирус

Венгерский футбольный клуб "Гонвед" отправил на карантин своего главного тренера Джузеппе Саннино. Все из-за коронавируса.

Причиной для таких радикальных шагов со стороны руководства "Гонведа" стало то, что Джузеппе Саннино посетил Италию. Там сейчас вспышка коронавируса, от которого уже умерли 14 человек (по состоянию на 27 февраля).

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Как говорится на официальном сайте "Гонведа", Джузеппе Саннино и его помощник Алессандро Ресенти посетили Италию, где могли контактировать с зараженными коронавирусом. Поэтому после их возвращения в Будапешт, обоих отправили на карантин. А в матчах командой будет руководить Иштван Писонт.

"Мы согласились удаленно управлять работой команды, помня, чего требуют чрезвычайные ситуации. Все мы несем ответственность за игроков команды, детей в академии, родителей, болельщиков и людей, которые работают в клубе. Поэтому мы приняли такое решение", – приводит слова Джузеппе Саннино официальный сайт клуба.

В субботу, 29 февраля, "Гонвед" сыграет матч чемпионата Венгрии против ДВТК.

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